Évaluer les chances que le prix Ethereum revisite le territoire à trois chiffres | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre une formation de drapeau baissier qui prévoit une baisse de 15 % à 1 100 $.

L’ETH doit passer en dessous de 1 280 $ pour lancer une vente à 1 100 $.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 1 338 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix Ethereum se consolide depuis le 21 septembre, entraînant une évolution baissière. Un échec à récupérer rapidement ou une pression plus baissière sur Bitcoin pourrait aggraver la situation et déclencher une chute brutale.

Le prix Ethereum pourrait explorer le sud

Le prix d’Ethereum a déclenché une cassure de drapeau baissier le 11 octobre en produisant un chandelier quotidien proche de 1 297 $. Cette formation technique contient une vente massive nommée flagpole et est suivie d’une consolidation serrée, mais orientée vers le haut, appelée flag.

Le crash de 15% entre le 17 et le 21 septembre a constitué le mât, tandis que la consolidation qui a amené l’ETH à produire trois hauts et deux bas plus élevés a créé un drapeau.

Cette configuration prévoit un crash de 15% à 1 100 $, obtenu en ajoutant la hauteur du mât au point de cassure à 1 297 $. Une ventilation du niveau de support de 1 280 $ déclenchera cette chute et fera chuter le prix Ethereum à 1 080 $, ce qui est le point médian de la fourchette de 1 282 $ à 878 $.

Cependant, compte tenu de la configuration baissière du prix du Bitcoin, les choses pourraient dégénérer rapidement, obligeant l’ETH à percer le niveau psychologique de 1 000 $ et à plonger dans le territoire à trois chiffres.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix d’Ethereum, une reprise rapide du prix du Bitcoin pourrait faciliter les choses pour les détenteurs d’ETH. Si les traders interviennent et poussent le prix d’Ethereum à produire un chandelier quotidien au-dessus de 1 338 $, cela créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Un tel développement pourrait voir l’ETH prolonger sa course pour marquer le niveau de résistance de 1 440 $.