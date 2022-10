First Mover Asia: le NFT «Bumblebee» de l’influenceur Logan Paul vaut plus de 10 $ | Cryptomonnaie

La star de YouTube a perdu de l’argent sur le NFT, mais pas autant que certains observateurs le disaient. Les valorisations restent subjectives alors même que le marché s’effondre.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 050 $ −2,0 %

Éther (ETH) : 1 280 $ −3,3 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 936,68 −2,7 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 612,39 −0,7 %

Or : 1 678 $ l’once troy −1,3 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,89 % + 0,005

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

La baisse tardive de Bitcoin ne le secoue pas de son perchoir de 19 000 $

par James Rubin

Bitcoin a poursuivi son récent mode de vie sédentaire lundi, et la tendance semble susceptible de se poursuivre, au moins jusqu’au prochain rapport sur l’inflation plus tard cette semaine.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a passé une grande partie de la journée à négocier latéralement avant qu’une baisse tardive ne la fasse baisser d’environ 2 % au cours des dernières 24 heures et se négocie récemment à 19 050 $. La BTC est restée stable entre 19 000 $ et 19 500 $ pendant une grande partie des quatre derniers jours, alors que les investisseurs attendent des preuves convaincantes que l’inflation ralentit de manière significative – ou non.

Ce jeudi, le dernier indice des prix à la consommation (IPC) du Bureau of Labor Statistics devrait afficher une légère baisse par rapport à la lecture de 8,3 du mois dernier, à peine suffisante pour influencer la banque centrale américaine actuelle, l’agressivité monétaire et apaiser les craintes d’une récession sévère. Les deux événements nuiraient aux actifs plus risqués, y compris la crypto.

« Je soupçonne que l’inflation restera assez élevée », a déclaré Octavio Marenzi, PDG et fondateur du cabinet de conseil en gestion Opimas, au programme First Mover de CoinDesk TV.

Il a ajouté: « Cela va lier les mains de la Fed. Ils vont devoir continuer à augmenter les taux d’intérêt, ce qui va peser sur les marchés de la cryptomonnaie. Donc jeudi, nous n’allons pas voir beaucoup de bonnes nouvelles pour la cryptomonnaie. marchés. »

Ether s’échangeait récemment un peu moins de 1 300 $, une baisse de plus de 3 % par rapport à dimanche, à la même heure. D’autres altcoins majeurs étaient solidement dans le rouge après une baisse en fin d’après-midi avec CHZ et ETC récemment en baisse de plus de 13% et 10%, respectivement, et SUSHI et les pièces meme populaires DOGE et SHIB en baisse de plus de 8%. Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, a récemment baissé d’environ 0,1 %.

Actions

Les marchés boursiers ont poursuivi leur séquence de malheur de quatre jours avec le Nasdaq axé sur la technologie en baisse de 1% et le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) en baisse de quelques fractions de point de pourcentage. Le Nasdaq, qui a plongé en territoire baissier il y a des mois, ce qui indique qu’il a chuté d’au moins 20 % par rapport à son sommet précédent, a atteint un creux de 15 mois, selon les données du Dow Jones Market.

Les rendements du Trésor, qui ont suivi le cours inverse des cryptos, ont augmenté. Le pétrole brut Brent, une mesure des marchés de l’énergie, s’échangeait récemment à environ 96 dollars le baril, à peu près stable, malgré les derniers grondements de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie – un barrage de missiles russes sur Kyiv et d’autres grandes villes. Le conflit continue de figurer en bonne place dans l’incertitude macroéconomique mondiale. Les inquiétudes concernant les dépenses de consommation chinoises et les réductions américaines des exportations de semi-conducteurs vers le pays ont offert des nouvelles supplémentaires et troublantes lundi.

Pendant ce temps, les nouvelles sur la cryptomonnaie étaient mitigées. Comme l’a rapporté CoinDesk, un nombre record d’entreprises brésiliennes ont acheté de la crypto en août. Mais dans une interview avec CNBC lundi, le légendaire gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones s’est retiré de sa précédente tendance haussière au bitcoin. Jones a déclaré qu’il avait « une allocation mineure au bitcoin » un peu plus de deux ans après avoir déclaré qu’il avait engagé 1% à 2% de son portefeuille de plusieurs milliards dans l’actif numérique.

Jones a comparé l’inflation troublante au « dentifrice ».

« Une fois que vous l’avez sorti du tube, il est difficile de le remettre en place. » La Fed, a-t-il dit, « essaye furieusement d’éliminer ce goût de [its] bouche … Si nous entrons en récession, cela a des conséquences vraiment négatives pour une variété d’actifs. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Se rallier RLY +2,94% Culture & Divertissement Enzyme NML +0,62% DeFi Radicule RDA +0,19% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Celsius CEL -5,25% Devise JasmyCoin JASMY -4,64% L’informatique Ravencoin NRV -4,34% Devise

Connaissances

Que vaut vraiment le « Bumblebee NFT » de Logan Paul ?

Par Sam Reynolds

Les NFT ne sont pas exactement l’investissement de premier ordre que leurs partisans espéraient qu’ils soient.

Mais la star de YouTube, Logan Paul, a-t-elle vraiment vu son investissement de 623 000 $ dans un jeton non fongible de style bourdon appelé K4M-1 #03 s’évaporer à 10 $ comme il le prétend ?

Paul a certainement perdu beaucoup d’argent, mais pas autant qu’il n’y paraissait.

Selon DappRadar, le NFT de Paul vaut environ 7 272 $, soit 5,51 éther (ETH). L’évaluation souligne la nature subjective de la tarification NFT, même dans le contexte actuel de baisse du marché.

(Forçage ON1)

Les estimations NFT de DappRadar peuvent être controversées. NFT Twitter s’est mis en colère contre sa valorisation du portefeuille Starry Night de Three Arrows Capital. Mais il n’y a pas vraiment de moyen universel d’évaluer les NFT, et à la fin, l’évaluation de DappRadar s’est avérée supérieure à celle de Nansen.

« Notre algorithme calcule quel est le prix d’un NFT, ce qui est cohérent avec les données de vente historiques. Il ne s’agit pas de prédire avec précision, mais de trouver un prix qui a du sens pour les conditions actuelles du marché. Cette méthodologie permet à l’investisseur d’évaluer la qualité du le prix du commerce est, tout en évaluant également l’importance de la vente sur le marché de la collection « , a déclaré un porte-parole de DappRadar à CoinDesk plus tôt par e-mail.

Dans l’ensemble, DappRadar évalue la collection NFT de Paul à un peu moins d’un million de dollars.

En décembre 2021, Paul a tweeté qu’il avait dépensé 2,645 millions de dollars pour assembler sa collection NFT. Maintenant, ça vaut environ 37% de ce qu’il a payé. Alors que la plupart des NFT de la collection ont enregistré des pertes à deux chiffres, il existe également des gains à deux chiffres.

Nansen évalue la valeur du portefeuille à 394 ETH, soit environ 515 000 $.

(Nansen)

Quoi qu’il en soit, Paul semble être un investisseur NFT plus avisé que Three Arrows Capital, qui a vu son portefeuille Starry Night tomber à 0,04% de ce qui a été payé pour cela.

