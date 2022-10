Le prix d’Ethereum Classic a baissé deux fois plus que Bitcoin et laisse entrevoir un rebond de la contre-tendance | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic a baissé de 12 % au mois d’octobre.

Le prix de l’ETC tombe sur un faible volume et a franchi des conditions extrêmement survendues sur l’indice de force relative.

L’invalidation de la thèse haussière dépend de la détention de 25 $ comme support.

Le prix d’Ethereum Classic est plus survendu maintenant qu’il ne l’a été pendant la majeure partie de l’été. Un recul pourrait se produire dans les prochains jours.

Le prix Ethereum Classic pourrait remonter

Les analystes surveillent de près le prix classique d’Ethereum cette semaine, car une opportunité rentable pourrait se présenter dans les prochains jours. Depuis octobre, le prix Ethereum classique a chuté de 12%, soit deux fois plus que Bitcoin et Ethereum.

Une forte bougie engloutissante baissière a été produite, obligeant les traders à abandonner le navire et à rester sur la touche. Pourtant, la vente montre des signaux d’affaiblissement dans le grand schéma des choses.

Le prix Ethereum Classic se vend actuellement aux enchères à 25,40 $. L’indicateur de profil de volume montre un aspect effilé profond, laissant entendre que la force de la tendance à la baisse s’estompe. De plus, les plus bas du 12 juillet lorsque ET s’échangeait à 13,00 $ juste avant le tristement célèbre rallye de 300 %.

Graphique ETC/USDT sur 8 heures

En combinant ces facteurs, le prix Ethereum Classic devrait connaître un recul dans les prochains jours. Si les haussiers peuvent franchir le niveau de support cassé de 27,00 $, un rallye vers 33 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une augmentation de 30% du prix actuel d’Ethereum Classic. L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de la zone de support de 25 $. Si les baissiers dépassent ce niveau, une baisse supplémentaire de 12 % se produira probablement, ciblant des niveaux de liquidité de 22 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. -Équipe Netcost-Security