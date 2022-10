Prix ​​Chainlink: les hausses de prix LINK et XRP surpasseront Bitcoin et Ethereum sur le marché baissier | Cryptomonnaie

Les stratèges de la cryptomonnaie ont prédit que Chainlink et XRP surpasseront Bitcoin et les altcoins comme Ethereum sur le marché baissier.

Les analystes révèlent des plans pour récupérer XRP et Chainlink en cas de nouveau ralentissement des crypto-monnaies.

Le prix LINK a plongé en dessous de 7,45 $ après une forte divergence baissière, les analystes gardent espoir d’une reprise de l’altcoin.

DonAlt, un analyste crypto connu pour ses prédictions de prix Bitcoin et altcoin opportunes et précises, pense que Chainlink (LINK) et XRP pourraient battre le marché baissier en cours. L’analyste a révélé son intention d’accumuler l’altcoin lors d’un événement de vente.

Les analystes parient sur XRP et Chainlink (LINK) pour surpasser BTC, ETH

DonAlt, un analyste technique de premier plan connu pour le timing et la précision de sa prédiction des prix de la cryptomonnaie, a récemment déclaré à ses abonnés que le XRP est l’un des atouts les plus solides de l’écosystème. Dans une nouvelle session de stratégie, l’analyste a dévoilé son intention d’accumuler du XRP en cas de nouvelle vente massive.

DonAlt a été cité comme disant:

Si je reçois une panne sur Bitcoin, la seule pièce que je veux acheter est XRP.

L’objectif de l’analyste est d’accumuler du XRP s’il tombe à 0,38 $ ou moins, mais il admet qu’il y a une faible probabilité qu’une telle baisse se produise. DonAlt est optimiste sur XRP et soutient,

Je pense toujours qu’ils vont gagner l’affaire, donc tout type de fond dans la cryptomonnaie, je pense, sera dur XRP. Je sais que la paire Bitcoin (XRP/BTC) est également très belle. C’est l’un des plus beaux graphiques de crypto en ce moment.

XRP Perpetual futures de la session de stratégie YouTube de DonAlt

La plate-forme oracle décentralisée basée sur Ethereum Chainlink (LINK) est le deuxième meilleur altcoin selon DonAlt. L’analyste a noté que LINK a généralement surperformé les crypto-monnaies lors d’un marché baissier. Pendant trois années consécutives depuis 2018, LINK a surperformé l’ensemble du marché de la cryptomonnaie et s’est imposé comme un bon récit à suivre. DonAlt s’attend à une autre bonne course du prix LINK avant la fin du cycle en cours.

L’objectif de DonAlt pour le prix LINK est supérieur à 8 $. En cas d’effacement, l’analyste tient à accumuler des jetons Chainlink, prédisant une reprise de la paire LINK/BTC.

Les analystes gardent espoir d’une reprise des prix de Chainlink (LINK)

TheEuroSniper, un analyste et commerçant crypto, pense que le prix de Chainlink pourrait atteindre l’objectif de 9,62 $. L’analyste s’est fixé pour objectif une hausse de 27,9 % de l’altcoin et pense que LINK pourrait encore atteindre son objectif malgré le marché baissier de la crypto.

Contrats à terme perpétuels Chainlink