Prédiction de prix XRP : Verrouillez les gains maintenant avant qu’il ne soit trop tard | Cryptomonnaie

La hausse des prix XRP de 45% prendra probablement une pause avant de continuer à 1,00 $.

Les traders devraient envisager de réserver des bénéfices avant que le prix du XRP ne confirme une tendance à la hausse du biseau.

Un retracement semble imminent, d’autant plus que le MACD présente un signal de vente.

Le prix du XRP revient sur ses pas après avoir atteint 0,5477 $ au cours du week-end. Ses pairs, comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ont montré de la force tôt lundi mais ont rapidement repris leurs mouvements dominants lents.

Le prix du XRP vacille à 0,5199 $ au moment de la rédaction tandis que les traders s’efforcent de défendre un support de ligne de tendance à la hausse. La correction de tendance du jeton de transfert d’argent transfrontalier se poursuivra si un modèle de biseau ascendant est validé.

Le procès SEC contre Ripple n’aurait pas dû avoir lieu – le fondateur de Cardano, Hoskinson

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a été au cours des derniers jours le destinataire des détenteurs de XRP pour avoir afirmé qu’ils (la communauté XRP) avaient proposé un « grand complot » liant l’ancienne SEC (Securities and Exchange Commission) et Ethereum fonctionnaires. Cependant, Hoskinson a réitéré sa position, affirmant que peu importait qu’il y ait eu un complot ou non – ce qui est important, c’est de savoir comment s’en sortir.

« J’ai expliqué comment nous sommes arrivés ici et comment nous devons sortir », a déclaré Hoskinson dans un podcast.

Selon le fondateur, le procès n’aurait pas eu lieu s’il y avait eu une clarté réglementaire pour l’industrie de la cryptomonnaie aux États-Unis. Il pense que la méthode de « réglementation par l’application » de la SEC nuit à l’industrie et est mauvaise pour tout le monde.

Ripple et la SEC se battent devant les tribunaux depuis près de deux ans au sujet d’une affaire que la première a déposée contre la société de paiement en décembre 2020. La SEC afirme que Ripple et ses principaux dirigeants ont vendu des jetons XRP non enregistrés, enfreignant ainsi la loi sur les valeurs mobilières.

Le prix XRP pourrait commencer à abandonner ses gains

Le prix du XRP a, au cours des dernières semaines, surperformé ses pairs, malgré les conditions du marché baissier. Soutenir son grand passage de 0,3127 $ à 0,5477 $ est une amélioration du sentiment des investisseurs attribué aux récentes petites victoires de Ripple contre la SEC. Le juge a récemment rejeté la requête du régulateur de ne pas divulguer le contenu du discours désormais populaire de William Hinman (ancien responsable de la SEC). Les experts juridiques estiment que Ripple est sur le point de gagner l’affaire, le juge étant susceptible de rejeter, une situation qui pourrait propulser le prix du XRP vers de plus hauts sommets.

Pendant ce temps, le prix du XRP est sur le point de confirmer une correction de tendance baissière à partir d’un modèle de biseau ascendant, comme observé sur le graphique de quatre heures ci-dessous. Les coins haussiers entrent en jeu lorsque le prix d’un actif fait un grand mouvement vers le nord mais ralentit pour permettre la consolidation.

Il convient de mentionner que le prix XRP se négocie légèrement au-dessus du support du modèle. Les vendeurs à découvert devront cependant attendre que le prix ferme ou ouvre sur une base de quatre heures en dessous de la ligne de tendance haussière avant d’activer leurs ordres.

Graphique XRP/USD sur quatre heures

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) confirme l’emprise baissière entrante sur le prix du XRP. Au fur et à mesure que l’indice glisse vers la ligne moyenne (0,00), les ordres de vente devraient augmenter, créant ainsi une pression sur les frais généraux. Si le coin est validé, le prix du XRP chutera de 8,24 % à 0,4757 $ avant qu’une autre reprise ne soit envisagée.