Le prix du Polygon surprend avec un autre mouvement haussier ce lundi malgré les vents favorables | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon affiche des chiffres positifs, bien que la rhétorique dure secoue les marchés boursiers en Asie et en Europe.

Le prix MATIC tente de tester la limite supérieure d’un fanion, flirtant avec une cassure haussière.

Attendez-vous à voir une pause ou un rejet, car les vents arrière actuels ne sont toujours pas résolus et pèsent sur le sentiment.

L’action des prix de Polygon (MATIC) surprend en imprimant des chiffres verts ce lundi matin malgré les marchés asiatiques et européens qui ne tiennent qu’à un fil. Avec la rhétorique dure de la Russie après les attaques sur son pont vital reliant la Crimée à la Russie, la géopolitique est de retour en état d’alerte alors que Kyiv est bombardée au moment de la rédaction. Les nerfs de tous les dirigeants mondiaux impliqués dans la situation entre l’Ukraine et la Russie sont mis à l’épreuve car la menace d’une escalade nucléaire n’a jamais été aussi proche. L’effet d’entraînement de ces événements pourrait entraîner une vente de tous les actifs à risque négociables sur le marché.

Le prix MATIC n’a techniquement pas de place pour une hausse importante et large

L’action des prix du Polygon a connu un revirement dimanche après avoir clôturé avec des gains de 1,5 % au tableau et repassé au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours. L’action des prix MATIC flirte actuellement avec une cassure de fanion qui dicte l’action des prix depuis septembre. une cassure haussière semble accordée si les marchés européens peuvent se redresser une fois l’Asie fermée.

Le prix MATIC va probablement s’effondrer, mais avec une hausse limitée du SMA de 200 jours à 0,875 $, qui n’a pas été testé depuis plus de trois mois. Les traders doivent être conscients qu’environ seulement 6% des gains sont ainsi à gagner. D’énormes risques extrêmes liés à la géopolitique qui n’ont toujours pas de résolution constituent un risque continu pour les perspectives et suggèrent que tout potentiel haussier pourrait être de courte durée.

MATIC/USD Graphique journalier

Comme mentionné il y a quelques semaines, une petite dislocation pourrait être à portée de main où les crypto-monnaies réagiraient indépendamment de ce qui se passe sur les marchés. Si le prix MATIC réussissait à dépasser le SMA de 200 jours suivi d’une clôture quotidienne et d’une ouverture le jour suivant, une autre jambe plus élevée pourrait voir 0,918 $ touché, au R1 mensuel. Cela pourrait être le point idéal pour trouver un support avant d’atteindre 0,96 $, qui est le plus haut du 20 juillet 2021.