Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: BTC laisse entrevoir des perspectives baissières dans un contexte de détérioration des conditions géopolitiques | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin glisse au bord d’une tendance baissière, dont une cassure pourrait entraîner une baisse de 18 %.

Le prix Ethereum continue de rebondir entre le niveau de support de 1 280 $ et la zone de résistance de 1 423 $.

Le prix Ripple devrait reculer à 0,498 $ avant de remonter de 20 %.

Le prix du Bitcoin est à un point d’inflexion, un mouvement décisif ici déterminera la prochaine ligne de conduite pour les marchés de la cryptomonnaie. D’un point de vue non biaisé par la tendance baissière de BTC, les prix d’Ethereum et de Ripple semblent prêts à rebondir.

Alors que les marchés de la cryptomonnaie continuent de rester agités, des rapports récents suggèrent que la Russie a tiré des missiles ciblant des infrastructures clés en Ukraine. Le président Volodymyr Zelenskyy confirme la même chose et ajoute que la deuxième cible de la Russie était les personnes.

Le prix du Bitcoin établira bientôt un biais directionnel

Le prix du bitcoin a retesté la limite inférieure du drapeau baissier au cours des deux derniers jours. Comme indiqué dans l’article précédent, cette configuration prévoit une baisse de 18% si BTC produit une clôture décisive en dessous de la limite inférieure du drapeau et la fait basculer dans un niveau de résistance.

Cependant, les investisseurs doivent être patients et s’attendre également à un petit rallye avant que cette cassure baissière ne déclenche une baisse de 18 %. Une montée mineure à 20 154 $ ou 20 737 $ pourrait être en cours pour le prix du Bitcoin alors que le RSI rebondit sur le niveau de support de 43 à 46 pour la quatrième fois en moins de deux semaines.

Une ventilation ultérieure du drapeau baissier pourrait voir BTC revoir le creux du 18 juin à 17 593 $. En cas de forte vente, le prix du Bitcoin atteindra l’objectif prévu à 15 800 $.

Graphique BTC/USD sur 8 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin fait basculer l’obstacle de 20 737 $ en un niveau de support, cela invalidera le theiss baissier. Un tel développement pourrait voir BTC revoir les barrières de 22 048 $ et 23 473 $.

Le prix d’Ethereum reste dans la fourchette

Le prix d’Ethereum a mis à l’épreuve la patience des détenteurs car il reste lié entre les niveaux de 1 280 $ et 1 423 $. Le récent balayage des creux égaux à 1 315 $ a été un signal pour que les traders prennent le relais et déclenchent une montée rapide.

Les acheteurs ont cependant décidé de ne pas faire un pas en avant. En conséquence, le prix d’Ethereum persiste au-dessus du niveau de 1 315 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à de la volatilité, favorisant potentiellement les traders pour propulser l’ETH à 1 383 $ à la fin, et, dans certains cas, l’obstacle de 1 423 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Quelles que soient les perspectives haussières, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à se maintenir au-dessus de l’obstacle de 1 282 $, cela indiquera un faible élan haussier. Cette évolution invalidera la thèse haussière du prix XRP et déclenchera potentiellement une correction à 1 191 $ via 1 234 $.

Le prix d’ondulation prêt à s’attaquer à plus d’obstacles

Le prix Ripple a marqué l’objectif inverse de la tête et des épaules à 0,5440 $, comme mentionné dans l’article précédent. Après un rallye de 13% et un rejet à 0,5380 $, le jeton de remise est susceptible de revenir à 0,4980 $ et de rééquilibrer le déséquilibre qui y est présent.

Un rebond par rapport au niveau actuel devrait avoir suffisamment d’élan pour propulser l’altcoin à 0,5990 $ – le point médian de la fourchette de 0,2860 $ à 0,9120 $. Cette fourchette a été formée lorsque le prix du XRP a chuté de 69 % entre fin mars et mi-juin.

Par conséquent, une augmentation de la pression d’achat après un recul mineur aurait du sens pour un mouvement de réversion moyen qui propulserait le prix Ripple à 0,5990 $ ou environ 0,6000 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ripple, une ventilation de 0,4791 $ invaliderait la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix XRP pourrait chuter de 8 % et revoir le niveau de support de 0,4400 $.