Prix ​​​​ApeCoin : prix APE prêt pour un rassemblement massif de 25 % ou un spectacle de fumée ? | Cryptomonnaie

Les propositions d’ApeCoin sont prêtes pour le vote de l’organisation autonome décentralisée qui se terminera le 12 octobre.

Un grand investisseur de portefeuille a vendu 114 millions de dollars en ApeCoin et a repris ses achats au cours de la semaine dernière.

Les analystes prédisent une remontée du prix ApeCoin à 6,60 $ alors que le jeton NFT commence à se redresser.

ApeCoin (APE), la monnaie native du métaverse Bored Ape Yacht Club (BAYC), a récupéré ses récentes pertes. Les analystes ont prédit une hausse de 25 % du jeton NFT alors que les grands investisseurs en portefeuille recommencent à acheter.

Propositions ApeCoin DAO et pourquoi elles sont importantes

Deux propositions, AIP-94 et AIP-106 sont soumises au vote dans le DAO ApeCoin. AIP-94 propose une anthologie animée Otherside. Otherside est un métaverse gamifié et interopérable en cours de développement. Il mélange plusieurs jeux de rôle multijoueurs en ligne.

AIP-94 propose une anthologie où chaque épisode se déroule sur des parcelles numériques du métaverse Otherside. Les personnages Bored Ape Yacht Club de l’écosystème ApeCoin figureraient dans la série, un produit médiatique de consommation de masse.

L’objectif est de faire grimper la valeur des NFT du Bored Ape Yacht Club et les actifs connectés comme APE sont susceptibles de bénéficier du lancement. Cela augmenterait la sensibilisation à l’écosystème ApeCoin et entraînerait une consommation massive d’APE.

Le métaverse de l’autre côté

L’AIP-106 propose un concours pour les créateurs de NFT Proof-of-Attendance Protocol (POAP). Chaque POAP se veut un signet de la vie des utilisateurs ou des personnages rôlistes et un enregistrement de la mémoire partagée entre les collecteurs et les émetteurs. La proposition s’attend à ce que de nouveaux NFT POAP soient émis pour chaque proposition en direct. Les deux AIP proposent un coup de pouce dans l’utilité et l’adoption d’ApeCoin.

Le portefeuille Whale perd 114 millions de dollars en APE et reprend ses achats

Un grand investisseur de portefeuille identifié par les analystes d’Ourboros Capital a récemment perdu 114 millions de dollars de jetons APE. La baleine a recommencé à acheter à la fin de la frénésie de vente APE et a ajouté le jeton NFT à son portefeuille au cours de la semaine dernière. En règle générale, l’accumulation par les baleines est considérée comme un comportement haussier.

Profileur de baleines pour ApeCoin

Le prix d’ApeCoin grimpera-t-il de 25 % ?

TheEuroSniper, un analyste crypto et trader a évalué le graphique des prix ApeCoin et a présenté une configuration avec un objectif de 6,60 $. Ce niveau est à 25% du prix actuel d’ApeCoin, 5,24 $. Les perspectives sur ApeCoin sont optimistes et le jeton NFT a récupéré ses pertes, générant des gains de près de 5 % au cours de la semaine dernière.

Tableau des prix APE-USDT