Voici pourquoi le prix LUNC pourrait encore chuter de 50 % lors de la prochaine annonce de gravure de LUNA Classic | Cryptomonnaie

Le prix LUNC montre une formation supérieure potentielle qui pourrait déclencher une baisse de 20 % à 0,234 $.

Les investisseurs doivent se préparer à une correction beaucoup plus prononcée car la deuxième annonce d’événement de brûlure est prévue dans quelques heures.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,343 $ invalidera la thèse haussière de LUNC.

Le prix LUNC montre une consolidation serrée autour du point de contrôle (POC), indiquant un manque de volatilité. Cependant, les choses pourraient s’emballer en raison de la prochaine annonce de gravure LUNA de Binance prévue le 10 octobre à 00h00 UTC.

Le bond de 66% que l’altcoin a connu après l’annonce initiale de Binance le 26 septembre semble se défaire. Cette évolution est en partie due à la quantité décevante de jetons LUNC brûlés, mais une grande partie peut être attribuée à l’absence de prise de décision lente du Luna Foundation Group (LFG) pour indemniser les petits propriétaires après l’implosion de l’écosystème Terra. .

10/ La Fondation cherche à utiliser ses actifs restants pour indemniser les utilisateurs restants de $USTles plus petits détenteurs en premier. Nous débattons toujours à travers diverses méthodes de distribution, des mises à jour suivront bientôt. — LFG | Garde de la Fondation Luna (@LFG_org) 16 mai 2022

La première semaine de gravure ne représentait qu’environ 5,6 milliards de jetons sur un approvisionnement total en circulation de 6,1 billions. En raison de ce montant décevant, le prix de LUNA Classic a chuté de 24 % entre le 2 et le 6 octobre.

En plus de la situation qui s’aggrave déjà, le passeport de Do Kwon expirerait le 19 octobre, selon un média local.

La hausse du prix LUNC est plafonnée

Le prix LUNC est bloqué en dessous de la zone de résistance de 0,000343 $ à 0,000329 $ et a déjà tenté de se redresser le 2 octobre et a échoué. Le profil de volume montre que l’altcoin plane au-dessus du point de contrôle (POC) à 0,0000292 $, qui est le niveau de volume échangé le plus élevé depuis le 24 août.

Une panne de ce niveau déclenchera une correction au niveau de support suivant à 0,234 $, soit environ 20 % de la position actuelle. Un pic de pression de vente à ce niveau ou le manque d’acheteurs volontaires en raison de la quantité décevante de LUNC brûlée pourrait étendre cette correction du prix LUNC aux nœuds à faible volume à 0,000176 $ et 0,000142 $.

Au total, ce mouvement constituerait une perte de 51% par rapport à la position actuelle à 0,000298 $ et est probablement là où la baisse est plafonnée pour le prix LUNC.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix LUNC parvient à transformer la zone de résistance de 0,000343 $ à 0,000329 $ en un plancher de support, cela invalidera la thèse baissière. Cette évolution pourrait voir le prix LUNC tenter un rebond de 16 % à 0,000400 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de LUNA Classic.