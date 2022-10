Prédiction de prix Ethereum: ETH envisage 1 500 $ mais attend le signal de BTC | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum continue de se situer entre 1 423 $ et 1 282 $, ce qui laisse entendre un manque de volatilité.

Les investisseurs doivent s’attendre à un mouvement volatil, potentiellement jusqu’à 1 423 $, alors qu’une nouvelle semaine commence.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 1 282 $ invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Le prix d’Ethereum montre un manque d’implication des investisseurs, ce qui peut s’expliquer par les faibles volumes de transactions au cours du week-end. Cependant, l’action des prix à partir du 19 septembre semble coincée entre deux niveaux cruciaux.

Le prix Ethereum semble prêt à être lancé

Le prix d’Ethereum a collecté la liquidité restant en dessous des creux égaux du 5 octobre formés à 1 315 $ le 8 octobre. Ce pic de pression de vente a collecté la liquidité d’arrêt de vente, déclenchant un mouvement d’inversion rapide qui a fait grimper l’ETH de 2,7 % là où il se négocie actuellement – 1 329 $.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum tente une course de 4% qui collecte la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus des sommets du 5 octobre. Dans certains cas, ce mouvement pourrait s’étendre plus haut et retester la limite supérieure de la consolidation à 1 423 $.

Bien que peu probable, si le prix d’Ethereum transforme l’obstacle de 1 423 $ en un plancher de support, ce mouvement haussier pourrait s’étendre à 1 571 $, ce qui constituerait un gain de 17 % pour les investisseurs.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ethereum, une vente du prix Bitcoin pourrait refléter un sort similaire pour ETH. Dans cette situation, si le prix Ethereum produit un chandelier de quatre heures proche de la limite inférieure de la fourchette à 1 282 $, cela invalidera la thèse haussière et déclenchera potentiellement une vente vers la zone de demande de 1 234 $ à 1 191 $.