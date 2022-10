First Mover Asia : Semaine difficile pour la couche 1 alors que Solana et la chaîne BNB subissent des pannes | Cryptomonnaie

Les problèmes que les deux protocoles ont subis rappellent qu’aucun n’est vraiment décentralisé et qu’ils ne sont pas encore de véritables challengers pour Ethereum ; l’éther et d’autres altcoins se négocient latéralement.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et autres cryptos n'ont pas encore reçu beaucoup d'inspiration au cours de ce qui a été historiquement un mois fort.

Insights: Les protocoles de couche 1 Solana et BNB ont eu une semaine difficile, rappelant aux crypto-observateurs qu'ils ne sont pas encore prêts à défier Ethereum.

Un week-end latéral pour Bitcoin à l’approche du prochain rapport sur l’inflation

De James Rubin

Neuf jours après le début du mois d’octobre de la cryptomonnaie, généralement très animé, le bitcoin n’a pas encore trouvé d’inspiration.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 19 400 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures et à peu près là où elle a commencé le week-end. La BTC a brièvement bondi au début de la semaine dernière au milieu de données encourageantes suggérant que l’économie ralentissait et que l’inflation pourrait bientôt diminuer, pour plonger en dessous de 20 000 $, alors que des indicateurs d’emploi plus récents suggéraient le contraire.

« L’échec de Bitcoin à franchir 20 500 $ a conduit à une correction », a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire d’actifs crypto BitBull Capital, a écrit à CoinDesk. « Maintenant, les traders devront défendre 19 500 $ afin de maintenir en vie les chances d’un rallye. »

Ether a récemment changé de mains légèrement au-dessus de 1 300 $, également stable depuis samedi à la même heure et la veille. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande partage bon nombre des mêmes fluctuations quotidiennes avec le bitcoin depuis la fusion du mois dernier, la refonte technologique qui conduit à une blockchain Ethereum plus économe en énergie. Les avantages de la fusion se produiront au fil du temps, de sorte que l’éther continuera probablement à faire partie des tendances plus larges des prix de la cryptomonnaie.

La plupart des autres altcoins majeurs se négociaient récemment de manière latérale avec XRP et XLM en hausse d’environ 5% et 2,7%, respectivement, mais la pièce de monnaie populaire DOGE d’environ 2%. L’indice Crypto Fear and Greed, une mesure du sentiment des investisseurs, continue d’être à la traîne en territoire de peur, là où il s’est attardé pendant des semaines.

Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, a légèrement augmenté.

Les marchés boursiers ont terminé la semaine de négociation dans une dépression de trois jours après un lundi et mardi optimistes. Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA), riches en technologies, ont chuté de 3,8 %, 2,8 % et 2,1 %, respectivement, après que la masse salariale non agricole a augmenté de 263 000, soit une baisse de 17 % par rapport à août, mais plus que les 250 000 prévus. Le ralentissement de l’emploi et des indicateurs de fabrication plus tôt dans la semaine avait donné aux investisseurs l’espoir d’un type de ralentissement économique qui permettrait à la Réserve fédérale de réduire son régime actuel de hausses de taux d’intérêt bellicistes.

Cette semaine, les investisseurs surveilleront le dernier indice des prix à la consommation mardi, qui devrait normalement atteindre 8,1 %, légèrement inférieur aux 8,3 % du mois dernier, mais à peine suffisant pour modifier la pensée de la Fed. L’impact sur les prix de la décision de l’OPEP cette semaine de réduire l’approvisionnement en pétrole et l’ouragan Ian se profilent en arrière-plan. Vendredi, l’Université du Michigan publie son indice mensuel du sentiment des consommateurs, une lecture très appréciée des attitudes des consommateurs à l’égard de l’économie. On s’attend à ce qu’il baisse légèrement par rapport à la lecture de 58,5 du mois dernier.

L’incertitude géopolitique a tourmenté les marchés d’actifs de tous bords ces derniers mois. Dimanche, Eli Tan de CoinDesk a rapporté que Ziya Sadr, un défenseur iranien du Bitcoin, avait été arrêté par les forces de sécurité iraniennes le mois dernier. L’arrestation est intervenue au milieu de manifestations antigouvernementales généralisées contre le meurtre par l’État de Mahsa Amini, 22 ans, bien qu’aucune raison n’ait été fournie pour son arrestation.

DiPasquale de BitBull a noté avec prudence que si « le support casse », le bitcoin pourrait tomber en dessous de 19 000 $. Cependant, il a ajouté que « plus de volatilité est attendue ce mois-ci », en particulier à l’approche du rapport sur l’IPC.

Une semaine difficile pour les protocoles de couche 1 Solana, chaîne BNB

Par Sam Reynolds

Au cours d’une semaine, la BNB Smart Chain (BSC) et Solana ont subi des pannes. Pour BSC, la panne était la première de mémoire récente tandis que pour Solana, les pannes semblent être des événements régulièrement programmés. Mais les problèmes des deux rappellent qu’aucun n’est vraiment décentralisé et qu’ils restent loin d’être des challengers crédibles pour Ethereum.

Paradoxalement, le manque de décentralisation de BSC semble être sa force tandis que celui de Solana continue d’être une faiblesse.

Lors de l’analyse de la décentralisation d’une blockchain, une métrique appelée coefficient de Nakamoto entre en jeu. Inventée pour la première fois par Coinbase CTO Balaji Srinivasan, cette métrique détermine à quel point une blockchain est vraiment décentralisée en considérant combien de nœuds doivent s’entendre pour contrôler la chaîne. Comme tout complot, plus il y a d’entités requises pour en faire partie, plus il y a de chances qu’il échoue. Donc, plus le nombre est élevé, mieux c’est.

En raison de la base relativement restreinte de validateurs de BSC, le coefficient de Nakamoto de la chaîne est de 7.

« Il est difficile de ne pas présumer que chaque validateur Binance Chain est d’une manière ou d’une autre connecté ou lié à Binance », a écrit Wilson Withiam de Messari en avril 2021. « Ils produisent chacun à tour de rôle des blocs dans un ordre apparemment prédéfini. Il ne semble pas y avoir de mécanisme pondéré par les enjeux pour déterminer lequel produit le bloc suivant.

Le collègue de Withiam chez Messari Ryan Watkins a ajouté : « La raison pour laquelle BSC est plus rapide et plus évolutif n’est pas due à une innovation technologique magique. Non, c’est plutôt la magie de la centralisation.

La contagion court vite

Certes, c’est une épée à double tranchant. En raison du manque de décentralisation, le point de défaillance qui a créé cet exploit aurait pu faire tomber le réseau ; la contagion court vite. Mais en même temps, en raison de la centralisation, un correctif pourrait être facilement mis en œuvre. L’influence de Binance sur les nœuds indique qu’ils se sont tous conformés à la mise à jour de leur code pour apporter le correctif.

Solana, d’autre part, a vu son coefficient de Nakamoto s’améliorer au cours de la dernière année avec son nombre accru de validateurs puisqu’il s’élève désormais à 31.

Mais en même temps, les validateurs de Solana semblent être un groupe peu maniable, brisant souvent le réseau. Leur manque de décentralisation et le manque de support d’une grande entité comme Binance indique que les fermetures sont fréquentes et douloureuses.

La panne la plus récente de Solana, selon Decrypt, a été causée par un validateur exécutant une instance de validateur en double. Le code n’aurait pas dû permettre que cela se produise, mais cela a fini par provoquer un fork par inadvertance.

Avant cette panne, il y a eu au moins une demi-douzaine d’autres pannes majeures alors que le protocole se débattait avec son code.

Il y a aussi l’argument qui a été avancé selon lequel comparer Solana à Ethereum en ce qui concerne la décentralisation n’est pas correct, mais il devrait plutôt être comparé à ses pairs de la couche 1 dont il a un meilleur coefficient de Nakamoto.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de voir comment la question de la centralisation par rapport à la décentralisation ne donne pas les mêmes résultats lorsque l’on compare BSC et Solana. La centralisation et le support de Binance aident certainement car son échelle est bien plus que la fondation de support de Solana.

