Le prix Ethereum pourrait valider une vente de 12% avant le rallye de secours | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum se dirige vers une évasion potentielle en triangle symétrique.

L’espoir d’une cassure haussière du triangle pourrait être étouffé par une intense congestion des vendeurs à 1 334 $.

Le rallye de soulagement des prix d’Ethereum est à la merci des investisseurs détenant 1 000 jetons et plus.

Le prix d’Ethereum est dans les limbes au milieu d’une indécision prolongée du marché. Bien que le jeton phare des contrats intelligents ait marqué 1 384 $ cette semaine, l’élan derrière lui a faibli, laissant les traders sans attaches. L’ETH teste le support à 1 300 $ dimanche avant un éventuel mouvement vers le sud.

Le prix Ethereum vaporise les gains hebdomadaires

Le prix d’Ethereum s’est consolidé autour de son niveau pivot de 1 300 $ au cours des trois dernières semaines. Alors que le jeton atteignait une série de hauts et de bas plus bas, un schéma symétrique a fait surface. Ce modèle technique prévoit un mouvement de 12% à la hausse ou à la baisse.

Avec le mouvement de plafonnement de la SMA (moyenne mobile simple) sur 50 jours, le prix d’Ethereum éclatera probablement en dessous du triangle. Il convient de mentionner que la consolidation au sein du sommet pourrait se poursuivre au cours des prochaines sessions, appelant les commerçants à faire preuve de retenue.

En d’autres termes, il est conseillé d’attendre que le prix de l’ETH casse le support de la ligne de tendance à la hausse avant d’activer les ordres de vente. Le prix d’Ethereum pourrait chuter à 1 140 $ dès que le mouvement sous le triangle se validera.

Graphique ETH/USD sur quatre heures

À l’inverse, Ethereum pourrait se déplacer vers le nord à 1 521 $ si une évasion vers le nord se produit. Les triangles symétriques n’ont pas de biais haussier ou baissier, ce qui indique qu’une reprise ne peut être exclue.

Malgré le désir des traders de tirer le prix d’Ethereum hors de la fosse et de monter l’échelle au-delà de 1 500 $, les détenteurs de gros volumes continuent d’étouffer l’étincelle allumée. Les données en chaîne de Glassnode révèlent que les adresses avec 1 000 jetons ETH et plus ont continué à maintenir une tendance à la baisse depuis qu’elles ont culminé à 6 516 le 15 septembre – lorsque Ethereum a publié la mise à niveau du logiciel Merge.

Désormais, les investisseurs de cette cohorte disposent d’environ 6 316 adresses, et la pression semble loin de se réduire. Cela implique que les chances de récupération continueront de diminuer tant que les baleines déchargeront leurs sacs. Cela montre également que les investisseurs préfèrent leur argent ailleurs et non dans Ethereum.

Nombre d’adresses Ethereum avec solde ≥ 1k

L’IOMAP d’IntoTheBlock met en lumière quelques zones de forte résistance susceptibles de continuer à saboter le mouvement à la hausse. Le premier – 1 334 $ représente 1,65 million d’adresses qui ont acheté 5,6 millions de jetons, tandis que le second – 1 370 $ héberge environ 360 000 adresses avec 5,5 millions d’ETH.

Modèle Ethereum IOMAP

Le commerce au-dessus de ces deux zones d’approvisionnement sera intimidant pour les haussiers. Par conséquent, le prix d’Ethereum pourrait compléter la cassure du triangle de 12 % à 1 140 $ avant de s’enfoncer dans une autre tendance haussière.