Binance dépensera 1 milliard de dollars en acquisitions en 2022 alors que le prix de la BNB saigne | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin glisse encore en dessous de 300 $ après une attaque de piratage de 570 millions de dollars.

Changpeng Zhao, le PDG de la bourse Binance, a déclaré que l’entreprise pourrait dépenser 1 milliard de dollars pour de nouvelles acquisitions et investissements.

Le prix du BNB sort d’un modèle de biseau ascendant ; risque de plonger à 268 $.

Le cours de Binance Coin efface peu à peu les progrès qu’il avait réalisés depuis le 19 septembre, date à laquelle il respectait un point d’ancrage à 258$. Le jeton d’échange natif a presque effleuré 300 $ mais a dépassé 299 $.

Son retracement à 280 $ fait suite à un énorme piratage de 570 millions de dollars sur le BSC (Binance Smart Chain). L’attaque a soulevé des questions sur la sécurité des plateformes DeFi (finance décentralisée).

Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, en réponse à cet événement désolant, a déclaré que « le code logiciel n’est jamais exempt de bugs ». Il a assuré à la communauté crypto que les utilisateurs ne perdaient pas d’argent, mais a mis l’accent sur les ponts inter-chaînes pour apprendre de tels incidents.

Binance va couler au moins 1 milliard de dollars dans de nouvelles acquisitions

Binance Holdings Ltd pourrait dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars en acquisitions et investissements en 2022 malgré l’hiver crypto dominant à tous les niveaux. Jusqu’à présent, le plus grand échange cryptomonnaie au monde a engagé 325 millions de dollars dans 67 projets depuis le début de l’année.

La société a également investi 200 millions de dollars dans les médias Forbes, en plus de 500 millions de dollars pour l’offre d’Elon Musk sur Twitter Inc. Binance se concentre sur l’acquisition d’entreprises qui se portent bien malgré le ralentissement prolongé du marché. Jusqu’à présent, l’entreprise n’a pas encore manifesté son intérêt pour l’une des entités en difficulté dans l’espace de prêt crypto.

Le recul des prix du BNP ne ralentit pas

Les investisseurs ont réagi aux nouvelles de piratage en vendant BNB, culminant par une forte baisse de 299 $ à 280 $. Les forces du marché ont vu le prix de Binance Coin valider une cassure à la hausse.

La figure est fortement baissière et marque souvent le début d’un renversement de tendance. Avec la diminution du volume des transactions, le support fourni par le SMA (Simple Moving Average) à 50 jours, rouge, peut se maintenir pour empêcher les baisses de s’étendre à 268 $.

Graphique BNB/USD sur huit heures

D’autres pertes sont probables selon l’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence). L’indice n’est pas encore sorti d’un signal de vente qu’il a présenté alors que le prix de la BNB a glissé d’un sommet d’environ 299 $. Le prix de Binance Coin continuera avec la tendance à la baisse à 268 $ à moins que ses perspectives techniques ne s’améliorent à court terme.