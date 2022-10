Évaluation des perspectives d’une hausse des prix du Bitcoin au milieu du retour des investisseurs institutionnels | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin navigue sur un marché agité.

Les investisseurs institutionnels reviennent sur le marché de la cryptomonnaie alors que les commerçants de détail prennent du recul.

Les baleines érigent des murs empêchant le prix du Bitcoin de maintenir une tendance haussière.

Le prix du Bitcoin est de retour en dessous de 20 000 $ après avoir atteint un sommet hebdomadaire à 20 400 $. La crypto-monnaie phare aurait pu toucher le fond, mais des forces internes et externes empêchent un renversement de tendance haussier. Le prix du Bitcoin devrait continuer à évoluer entre 18 500 $ et 20 400 $ à court terme.

Le prix du Bitcoin relève de l’immense influence institutionnelle

Michael Safai de Dexterity Capital estime que les investisseurs institutionnels reviennent sur le marché de la cryptomonnaie tandis que les commerçants de détail prennent du recul. Son observation intervient au milieu d’un mouvement continu lié à la fourchette de prix du Bitcoin. Safai estime que le jeu est effectivement passé des dames aux échecs.

Nous jouions peut-être aux dames il y a deux ans – nous jouons aux échecs maintenant.

Le prix du Bitcoin est lié à une fourchette, mais pour combien de temps ?

Bitcoin se négocie entre 18 500 $ (limite inférieure de la fourchette) et 20 400 $ (limite supérieure de la fourchette). Son action latérale sur les prix a formé un motif rectangulaire, ce qui implique une indécision générale du marché.

Le SMA (Simple Moving Average) à 50 jours, rouge, fournit à BTC un support immédiat, tandis que le SMA à 100 jours, bleu, limite le mouvement des prix à la hausse. La crypto-monnaie phare doit se maintenir au-dessus du 50 SMA pour éviter de tester le support du rectangle, ce qui pourrait augmenter le risque d’une évasion vers le sud.

Graphique BTC/USD sur huit heures

La divergence négative du DMI (Directional Movement Index) par rapport au prix augmente la probabilité de nouvelles pertes avant la nouvelle semaine. De même, l’indicateur OBV (On Balance Volume) valide la prédiction pessimiste car il descend encore sous la barre du million.

En d’autres termes, le prix du Bitcoin risque davantage d’explorer des niveaux descendants. De plus, les investisseurs détenant 1 000 BTC et plus n’ont pas encore arrêté leurs activités de vente. Le graphique ci-dessous de Glassnode révèle une baisse de 7,64 % de 2 292 à 2 117 adresses – entre le 21 mars et le 8 octobre 2022.

Nombre d’adresses Bitcoin avec solde ≥ 1k

La surpression a tendance à s’intensifier lorsque les baleines déchargent leurs sacs. À moins que cette frénésie de vente ne meure, il serait impératif de dire que le voyage en aval est loin d’être terminé.