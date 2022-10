Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Vendre le survendu n’est pas la meilleure idée | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est témoin d’une forte vente de 4 % pour terminer la première semaine de négociation d’octobre. 2

Le prix d’Ethereum montre des conditions de marché de survente extrêmes sur l’indice de force relative.

Ripple n’a pas eu beaucoup de mouvement de prix et n’a pas encore décidé où la prochaine direction de tendance

Le marché de la cryptomonnaie connaît des ventes de dernière minute pour terminer la première semaine d’octobre. Les traders écartés doivent être prudents car les indicateurs montrent que la plupart des actifs numériques sont extrêmement épuisés pour le moment.

Le prix du Bitcoin chute

Les prix du Bitcoin ont fortement chuté de 4 % le vendredi 7 octobre. Après avoir connu une congestion à près de 20 000 $, le prix du BTC a été fortement rejeté et a depuis chuté en chute libre.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 411 $. La monnaie numérique peer-to-peer a montré une augmentation considérable du volume au cours de la vente actuelle. L’indice de force relative est tombé en territoire extrêmement survendu et a également imprimé une divergence haussière. affiché plusieurs divergences baissières au cours de l’été. De plus, les baissiers ont établi une brèche dans la moyenne mobile exponentielle à 8 et cherchent à tester la moyenne mobile simple sur 21 jours juste en dessous de 19 407 $.

SI les conditions du marché persistent, la zone 18 000 pourrait être une cible clé pour les baissiers sur le marché en octobre. En raison de la lecture extrêmement survendue du RSI, les traders devraient être en mesure de montrer une certaine force de représailles dans les prochains jours, vraisemblablement de retour au niveau des prix de 20 000 $. Les traders doivent garder les yeux sur le repli pour voir si une opportunité supplémentaire de vente à découvert se présentera. À l’heure actuelle, placer une entrée courte serait mal avisé.

Par conséquent, cette thèse reste neutre avec un biais global selon lequel BTC tournera près des moyennes mobiles et récupérera une partie ou la totalité de la valeur perdue lors de la vente de dernière minute tout au long du week-end. Après un recul définitif, le potentiel d’une baisse supplémentaire pourrait être sur la table ciblant 18 000 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 5 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix de l’Ethereum chute vers le sud

Le prix Ethereum, tout comme Bitcoin, a subi un coup dur. Les haussiers n’ont pas réussi à maintenir un support proche du niveau de prix de 1350 $ et assistent maintenant à une baisse d’un centime du style Eiffel sur des périodes plus courtes. Le jeton de contrat intelligent décentralisé est actuellement en baisse de 5% et continue.

La devise du prix Ethereum se négocie à 1 323 $. Le profil de volume a constamment montré un afflux important de transactions au milieu du catalyseur de la baisse. L’indice de force relative montre que la vente actuelle est extrêmement survendue et montre de subtiles divergences haussières avec des plus bas de 1300 $ le 1er octobre. À l’heure actuelle, le prix de l’ETH tente de franchir à la fois les moyennes mobiles sur 8 jours et les moyennes mobiles exponentielles, mais il est probable qu’il connaisse un certain clapotis avant qu’une véritable rupture de structure ne se produise.

Si les conditions du marché persistent, une violation de la barrière des 1 200 $ pourrait se produire dans les jours à venir. Les baissiers doivent être très prudents pour entrer sur le marché en raison du positionnement survendu de l’indice de force relative et du support souligné des moyennes mobiles.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 1400 $, car Ethereum a produit de manière répétitive des rallyes de récupération en forme de V après être tombé en territoire de survente. Si 1 400 $ sont dépassés, une hausse supplémentaire vers 1 480 $ pourrait se produire, ce qui donnerait de la place pour déclencher une forte baisse ciblant 1 420 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 15% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix du XRP est toujours indécis

Le prix du XRP est actuellement en hausse de 15 % cette semaine, car un rallye en début de semaine a eu lieu à partir de 0,44 $. À l’heure actuelle, RIpple a du mal à franchir la barrière de 0,50 $ car plusieurs tentatives tout au long de la semaine ont échoué. Un afflux subtil de volume est récemment arrivé sur le marché près de la barrière de 0,50 $, mais généralement, les transactions restent faibles pendant l’affichage global de la tendance haussière. L’action des prix pourrait être un indice que la puissance de la tendance haussière est en train de s’affaiblir.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,49 $. Les traders planent toujours au-dessus de l’EMA de 8 jours et de la SMA de 21 jours, ce qui ajoute de la confusion au mélange. De plus, l’indice de force relative se situe toujours dans les limites du support d’une tendance haussière saine sur des périodes plus courtes.

En combinant ces facteurs, le prochain coup est le jeu de n’importe qui. Une violation de la barrière de 0,51 $ pourrait céder la place à un mouvement haussier vers 0,56 $, tandis que le fait de ne pas franchir le seuil de 0,51 $ pourrait finalement conduire à un événement de liquidation ciblant 0,47 $ et 0,44 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security