XRP note un rallye de près de 60% alors que la volatilité atteint un sommet de 4 mois | Cryptomonnaie

XRP a observé son premier rallye majeur depuis février alors que l’altcoin a bondi de 59% pour s’échanger à 0,5 $.

La tendance haussière entourant le jugement sommaire à venir a fait grimper le prix du XRP au cours des deux dernières semaines.

Une volatilité élevée sur 4 mois pourrait entraîner des fluctuations de prix entraînant la perte par XRP du support psychologique de 0,52 $.

Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) se rapprochent de la fin de leur procès de près de 2 ans. À la suite de cette nouvelle, le prix de la crypto-monnaie a considérablement augmenté, ce qui en fait l’un des plus performants de ces dernières semaines, mais ouvre également la porte à une baisse de prix tout aussi importante.

XRP fait un grand saut

Jusqu’à la mi-septembre, le XRP était bloqué dans un élan latéral qui le maintenait en dessous de 0,38 $ pendant près de quatre mois consécutifs. Cependant, depuis lors, le prix de XRP a observé une hausse constante, ce qui a également aidé XRP à briser sa tendance à la baisse de 18 mois.

Malgré de multiples tentatives, la ligne de tendance baissière n’a pas pu être inversée en support, mais le rallye de 59% noté au cours des trois dernières semaines a maintenu la présence de XRP au-dessus.

Tableau des prix XRP sur 24 heures

Ce faisant, XRP a également récupéré la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (rouge), 100 jours (bleu) et 200 jours (vert) comme support. Des trois, le SMA de 200 jours détient le plus important, car la dernière fois qu’il a agi en tant que support remonte à décembre 2021.

La tendance haussière persistante remonte au procès même qui était autrefois la cause du déclin du XRP. Alors que le procès approche du jugement sommaire, prévu pour décembre de cette année, les investisseurs deviennent optimistes quant à sa victoire.

Maintenant, bien que cette tendance haussière puisse durer longtemps, le marché extrêmement volatil pourrait constituer une menace pour le prix du XRP.

Des fluctuations de prix en route ?

Comme visible sur le graphique, la récente hausse des prix du XRP a également déclenché la volatilité de son marché, l’amenant à un sommet de 4 mois.

Volatilité XRP

Alors que la présence de l’indice directionnel moyen (ADX) au-dessus de 25,0 indique que la tendance haussière est forte, le seul support majeur du XRP est le SMA de 200 jours. (réf. Tableau des prix XRP)

Étant donné que les deux autres SMA se situent bien en dessous du support de 0,38 $, une variation de prix pourrait potentiellement entraîner une chute vers ce support. Toutefois, si le support des investisseurs persiste, cela pourrait être évité, à condition de maintenir la pression acheteuse.