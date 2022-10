La banque centrale indienne, RBI, s’apprête à lancer le projet pilote CBDC « Digital Rupee » | Cryptomonnaie

La Reserve Bank of India (RBI) a publié une note conceptuelle de 50 pages soulignant ses plans de CBDC.

La réduction des coûts opérationnels et l’augmentation de l’efficacité du système de paiement ont été citées comme les principales raisons du développement des CBDC.

Dans le premier du genre, la RBI a classé les CBDC en CBDC de détail basées sur des jetons et en CBDC de gros basées sur des comptes.

Les monnaies numériques des banques centrales figurent à l’ordre du jour des gouvernements de nombreux pays, car elles constituent une concurrence directe et même un remplacement potentiel des crypto-monnaies d’un point de vue uniquement financier. Alors que les États-Unis réfléchissent encore à leur développement, l’Inde a publié vendredi la première note conceptuelle pour sa roupie numérique.

Roupie numérique en route

La banque centrale du pays, RBI, a présenté ses plans CBDC dans une note de 50 pages qui expliquait les tenants et les aboutissants du développement de la roupie numérique ainsi que ce que les citoyens peuvent en attendre.

Plus tôt cette année, le ministre des Finances du pays, Nirmala Sitharaman, a déclaré que la RBI pourrait envisager de lancer la roupie numérique au début de 2023. Cependant, la note conceptuelle publiée le 7 octobre ne précisait aucune date particulière.

Dans un communiqué de presse, le directeur général en chef de RBI, Yogesh Dayal, a déclaré :

« La Banque de réserve commencera bientôt des lancements pilotes d’e₹ pour des cas d’utilisation spécifiques. Au fur et à mesure que l’étendue et la portée de ces lancements pilotes s’étendent, RBI continuera à communiquer de temps en temps sur les caractéristiques et les avantages spécifiques d’e₹. (sic ) »

Comme expliqué dans la note conceptuelle, l’un des principaux facteurs de motivation du développement des CBDC est de réduire les coûts opérationnels liés à la gestion de la trésorerie en Inde. En plus de cela, la confiance, la sécurité, la liquidité et la finalité et l’intégrité des règlements ont également été citées comme des éléments importants de la monnaie numérique.

La banque centrale a également introduit la première fonctionnalité du genre pour la CBDC, classant la roupie numérique en CBDC de détail (CBDC-R) et de gros (CBDC-W). Expliquant la différence, note la note conceptuelle,

« La CBDC de détail serait potentiellement disponible pour une utilisation par tous, à savoir le secteur privé, les consommateurs non financiers et les entreprises, tandis que la CBDC de gros est conçue pour un accès restreint à certaines institutions financières. Alors que la CBDC de gros est destinée au règlement des virements interbancaires et des transactions de gros connexes. , Retail CBDC est une version électronique des espèces principalement destinée aux transactions de détail. »

En discutant du modèle d’émission et de gestion, la RBI cherche à introduire l’émission directe et indirecte. L’émission directe sera dirigée par la RBI, tandis que l’émission indirecte relèvera de la responsabilité des banques et des autres prestataires de services de paiement.

Même si le développement n’en est qu’à ses débuts, l’Inde est encore plus en avance sur de nombreux pays.

Pouces américains plus proches

Comme l’a rapporté Netcost-Security plus tôt cette semaine, le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a envoyé une lettre au ministère de la Justice demandant son évaluation de la CBDC et sa proposition législative.

Le comité de la Chambre a également analysé si la Réserve fédérale avait le pouvoir d’émettre une CBDC sans autoriser la législation et a demandé si des modifications législatives seraient nécessaires ou non pour émettre une CBDC.

Le DoJ a été invité à fournir une réponse d’ici le 15 octobre, après quoi de nouveaux développements pourront être menés.