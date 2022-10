Le prix de Crypto.com risque une baisse de 8% alors que le support diminue | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com est sur le point de valider une cassure en triangle descendant.

Le CRO risque de sombrer davantage dans les pertes en raison de l’absence de zones de support solides.

Les traders tiennent les rênes alors que les baleines CRO accélèrent la frénésie de vente.

Le prix de Crypto.com a baissé de près de 2 %, les baissiers ne ménageant aucun effort vendredi sur le marché de la cryptomonnaie. Le CRO conclura probablement sa période de consolidation prolongée avec plus de pertes – peut-être en dessous de 0,1000 $.

Cependant, son image technique montre qu’un autre retracement pourrait ne pas être le pire. Au contraire, le prix de Crypto.com pourrait profiter de l’occasion pour attirer des investisseurs déjà mis à l’écart avant d’inverser la tendance à la hausse.

Évaluer la possibilité d’une baisse de 8% à 0,0994 $

Après que le prix de Crypto.com ait dépassé 0,1250 $ en septembre, le support s’est formé à 0,1080 $. Par la suite, les mouvements de reprise se sont affaiblis, aboutissant à une tendance à la baisse plus forte. Ces deux mouvements de prix ont formé un triangle descendant qui pourrait voir le CRO plonger de 8 % à 0,0994 $.

Un triangle descendant est une configuration graphique baissière caractérisée par des hauts plus bas et un niveau de support plus bas. La ligne de tendance à la baisse indique que les vendeurs se renforcent et qu’une cassure est imminente. Bien que le prix de Crypto.com se consolide avec un biais baissier, les traders doivent attendre une cassure en dessous du niveau de support horizontal.

Graphique CRO/USD sur quatre heures

Le prix de Crypto.com peut valider la tendance à la baisse annoncée à court terme sur la base des informations fournies par le DMI (Directional Movement Index) et l’OBV (On Balance Volume). Le premier révèle un signal négatif, l’écart entre le –DI et le +DI augmentant encore. De même, les commerçants semblent intensifier leurs activités alors que l’OBV glisse encore sous la barre du milliard.

Les baleines augmentent la pression sur le prix de Crypto.com

Les détenteurs de gros volumes vendent des CRO alors même que le prix baisse. Selon le Supply Distribution, la métrique en chaîne par Santiment, les adresses avec entre 10 000 et 100 000 jetons se maintiennent désormais à 443 après une forte baisse de 476 le 24 septembre. Quant aux adresses avec entre 1 et 10 millions de jetons, la chute à 1 018 a été progressive au cours des trois derniers mois après avoir culminé à 1 128 le 12 juillet.

Distribution d’approvisionnement CRO

La pression aérienne a tendance à augmenter à mesure que les baleines déchargent leurs sacs. La frénésie de vente montre également que Crypto.com est loin d’atteindre son prix plancher et que les pertes devraient se poursuivre.

Modèle IOMAP de Crypto.com

Le manque de zones de support solides est à l’origine du récit baissier, comme observé à partir de la métrique en chaîne IOMAP. D’autre part, des niveaux de résistance massifs à 0,1098 $ et 0,1124 $ continueront de limiter les mouvements de prix.

Le prix de Crypto.com doit collecter suffisamment de liquidités pour gravir les échelons, car les investisseurs qui ont acheté à ces niveaux peuvent choisir de vendre à leur seuil de rentabilité, contribuant ainsi à la force à la baisse.