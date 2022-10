L’action des prix du Polygon devrait chuter à 0,75 $ car MATIC ne correspond pas au billet vert | Cryptomonnaie

L’action des prix Polygon voit le nombre d’emplois aux États-Unis gâcher son plan pour sortir du fanion.

Le prix MATIC devrait redescendre en dessous du SMA de 55 jours.

Attendez-vous à voir de nouvelles pertes se rapprocher de 0,75 $, toujours en ce qui concerne le fanion.

L’action des prix Polygon (MATIC) voit les traders fuir la scène alors que le dollar américain rugit à nouveau. Plusieurs actifs se dévaluent alors qu’il semble n’y avoir qu’un seul grand gagnant cet exercice, qui est le billet vert. Le dollar fort a déjà brûlé un milliard de capitalisation boursière en crypto-monnaies, et à ce rythme, il pourrait ajouter un autre milliard d’ici la fin de cette année.

Le prix MATIC à un moment donné n’aura plus d’acheteurs

L’action sur les prix du Polygon devait se terminer la semaine avec un gain de 13% pour les investisseurs. Alors que les investisseurs en actions courent vers les collines, les matières premières pendent dans les cordes, les obligations sont vendues comme une braderie et les crypto-monnaies se font marteler contre le dollar plus fort. L’action des prix MATIC devrait déjà effacer 3% de ses gains de 13%, et le reste d’ici la fin de la séance de négociation américaine.

Le prix MATIC restera donc dans les limites du modèle de prix du fanion sur les graphiques et devrait tomber en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours, ce qui rend difficile pour les haussiers de faire une autre course pour une cassure haussière. Attendez-vous à voir une baisse vers 0,75 $ dans un test à la baisse du fanion selon que les traders sont prêts à se défendre. Si les traders hésitent à combattre le puissant dollar, une autre jambe plus basse verrait le prix MATIC imprimer à 0,70 $ ou moins.

MATIC/USD Graphique journalier

Si le SMA de 55 jours tenait toujours et résistait à la pression de vente, cependant, les baissiers pourraient être piégés, et les haussiers pourraient l’utiliser comme levier pour forcer une pression à la hausse. Une cassure haussière du fanion pourrait alors se dérouler et voir l’impression MATIC à 0,886 $. Une fausse cassure à 0,90 $ pourrait même être dans les cartes avant qu’un fondu et un recul sous le SMA de 200 jours ne se matérialisent.