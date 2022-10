Le prix de Solana chute après que des masses salariales plus élevées que prévu augmentent le dollar | Cryptomonnaie

Le prix de Solana recule encore d’un pas après le nombre d’emplois aux États-Unis alors que l’évolution des prix chute de plus de 1 %.

Le prix du SOL craque sous la pression du dollar.

Attendez-vous à une baisse vers 30,21 $ alors que les espoirs d’assouplissement s’évaporent.

L’action des prix de Solana (SOL) voit le nombre d’emplois arriver plus fort que prévu. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grand battement, davantage de personnes ont rejoint le marché du travail en septembre que ne l’avaient prévu les économistes, et dans des conditions plus difficiles. La Fed sera encore plus déterminée à poursuivre sa trajectoire de resserrement pour lutter contre une inflation toujours élevée, qui à son tour soutient un dollar plus fort et place l’action des prix SOL dans la boîte de pénalité.

Le prix du SOL devrait voir les investisseurs fuir avant le week-end

L’action des prix de Solana était à un bon moment pour clôturer la semaine avec des gains, mais ces perspectives changent car les chiffres de l’emploi aux États-Unis montrent encore un autre dépassement des attentes. Avec 263K contre 255K, ce n’est pas une grosse défaite, mais quand même, assez pour que la Fed continue et fasse peut-être encore plus. N’importe lequel de ces scénarios indique un dollar plus fort, ce qui indique que là où il y a un gagnant, il y a un perdant. Dans ce jeu à somme nulle, l’action des prix de Solana est perdante.

Le prix du SOL devrait donc revenir intégralement à l’endroit où l’action des prix s’est ouverte lundi matin près de 31,83 $. Le risque est que le plancher en dessous se brise et s’effondre à 30,21 $, l’action des prix tombant sous la ligne de tendance descendante rouge. Un risque supplémentaire pour la semaine prochaine sera que l’action des prix chute à 26,01 $ et teste le plus bas de cette année.

Graphique journalier SOL/USD

Un autre retournement en territoire positif semble peu probable mais pas impossible. Alors que la poussière retombe au cours du week-end, les investisseurs seront de retour sur le marché pour acheter la baisse telle qu’elle a été travaillée lundi et mardi, avec quelques prises de bénéfices mercredi. Attendez-vous à voir la même chose se produire lundi prochain, lorsque l’action des prix pourrait tenter de revenir à 35 $.