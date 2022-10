La banque centrale indienne publie une note conceptuelle sur sa CBDC, la roupie numérique | Cryptomonnaie

La Reserve Bank of India (RBI), la banque centrale indienne, a publié une note conceptuelle de 50 pages pour l’introduction d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans le pays.

Le document a été préparé par le département Fintech de la RBI, qui a été créé en janvier 2022 avec la responsabilité d’élaborer des réglementations sur les crypto-monnaies et de créer une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

La note de la RBI a souligné l’importance d’identifier « des méthodes innovantes et des cas d’utilisation convaincants qui rendront la CBDC aussi attrayante que l’argent, sinon plus ». Il a déclaré qu’il travaillait à une stratégie de mise en œuvre progressive, passant étape par étape à travers différentes étapes de projets pilotes suivis du lancement final, qualifiant l’air du temps actuel de « moment décisif dans l’évolution de la monnaie qui changera de manière décisive la nature même de l’argent et ses fonctions. »

Les motivations de la RBI dans la création d’une CBDC vont de la réduction des coûts opérationnels liés à la gestion physique de la trésorerie, à la promotion de l’inclusion financière, à la résilience, à l’efficacité et à l’innovation dans le système de paiement, à la stimulation de l’innovation dans l’espace des paiements transfrontaliers, à la fourniture au public d’utilisations que toute monnaie virtuelle privée peut fournir, sans les risques associés, pour offrir des avantages de disponibilité et de résilience lorsque l’alimentation électrique ou le réseau mobile n’est pas disponible dans des endroits éloignés.

Tout en soulignant à nouveau les dangers des crypto-monnaies comme une menace pour la stabilité du système financier, la RBI a présenté sa CBDC comme une « monnaie numérique de banque centrale sans risque qui offrira aux utilisateurs la même expérience de négociation de devises sous forme numérique, sans aucun risque associé aux crypto-monnaies privées. »

La RBI a également indiqué le mérite d’introduire à la fois les CBDC de gros et de détail, en se basant sur le « potentiel offert par chacune d’elles ».

Le précédent rapport de RBI intitulé « Tendance et progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21 » publié en décembre 2021, soulevait des questions sur plusieurs aspects des CBDC, notamment « si la CBDC serait à usage général et disponible pour une utilisation au détail (CBDC-R), ou serait est-ce pour une utilisation en gros (CBDC-W) ? »

À cette époque, T Rabi Shankar, le sous-gouverneur de la RBI, avait déclaré que « deux types de CBDC sont en cours », le commerce de gros et le commerce de détail, et que « beaucoup de travail a été fait » sur le commerce de gros mais que « le L’approbation des CBDC basées sur le commerce de détail est plus compliquée et cela prendra un peu plus de temps. Il a également déclaré que « dès qu’il sera prêt, selon celui qui sera prêt en premier, nous le publierons pour des tests pilotes ».

La note conceptuelle publiée vendredi semble aller plus loin, indiquant une plus grande confiance dans la publication des CBDC de gros et de détail.