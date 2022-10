Le marché baissier n’a pas empêché les entreprises de cryptomonnaie d’embaucher | Cryptomonnaie

Avec des sociétés de cryptomonnaie comme Coinbase annonçant des licenciements plus tôt cette année, il semblait qu’il y avait peu ou pas d’opportunités dans l’espace blockchain pendant le marché baissier. Cependant, un cadre d’une société de recrutement axée sur la cryptomonnaie estime que ce n’est pas le cas.

Lors du récent Blockchain Economy Summit Dubai 2022, Clayton Pullum, co-fondateur et directeur de Satoshi Solutions, s’est entretenu avec Cointelegraph et a partagé des informations sur l’état actuel de l’embauche dans l’espace crypto.

Selon Pullum, la situation d’embauche aujourd’hui est très différente des conditions de recrutement du marché haussier. L’exécutif a décrit les précédentes courses haussières comme une période où les entreprises « embauchaient comme des fous » et offraient aux développeurs 500 000 à 700 000 dollars de salaires. Cependant, le directeur du cabinet de recrutement a déclaré que ce n’était plus le cas. Il a dit que ce qu’ils ont vu dans leurs propres comptes, c’est que les gestionnaires d’embauche ont mis davantage l’accent sur la stratégie. Il a dit:

Ceux qui étaient plus sûrs de leur financement avaient un plan plus stratégique en place. Cela n’indique pas que l’embauche s’arrête. C’est juste devenu plus sensé. […] Ils l’ont un peu ralenti. Et, pour être honnête, je pense que c’est vraiment positif pour l’avenir.

En dehors de cela, l’exécutif a également été témoin d’une plus grande diversité en ce qui concerne les rôles recherchés par les entreprises de cryptomonnaie. « Nous avons également constaté au cours des deux dernières années que la diversité des rôles a considérablement augmenté », a déclaré Pullum. Il a déclaré que les rôles étaient passés de simples développeurs à des spécialistes du marketing, des analystes, de la conformité et du personnel juridique.

Malgré les progrès réalisés dans le paysage des carrières de la cryptomonnaie, l’exécutif a noté qu’il y avait encore place à l’amélioration. Pullum a mentionné qu’en ce qui concerne les offres de stages et les postes d’entrée de gamme, l’espace crypto est toujours à la traîne par rapport à d’autres espaces comme la finance traditionnelle. Il expliqua:

Si vous regardez la finance traditionnelle, la banque, l’assurance, vous voyez un taux moyen de 44 % de postes de niveau d’entrée disponibles à tout moment. Donc, ce sont des stages, ce sont des postes de niveau d’entrée. En crypto, vous regardez 4%.

L’exécutif estime que l’espace devrait abaisser la barrière à l’entrée et que cela peut être fait en offrant plus de stages pour accueillir et nourrir les nouveaux talents au sein de l’industrie de la cryptomonnaie.

Pullum a également partagé sa conviction qu’à l’avenir, il y aura plus de développements dans l’espace et plus de talents seront nécessaires. Pullum a expliqué que les entreprises disposant de produits solides seront en mesure de traverser l’hiver crypto et de s’imposer. « Nous avons vu toutes les entreprises qui sont sorties de l’hiver crypto 2017-2018, et je suis sûr que nous aurons la même chose à partir de 2022 », a-t-il déclaré.