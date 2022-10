Le prix de Cardano fait allusion à un rallye de 25% alors que l’ADA teste à nouveau le niveau de support stable | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est sorti d’un modèle de coin en baisse qui prévoit une hausse de 10 % à 0,476 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA efface le FVG à 0,531 $, portant le gain total à 25 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,419 $ invalidera la thèse haussière du soi-disant « Ethereum-killer ».

Le prix de Cardano est arrivé à un point d’inflexion qui a déclenché non pas un mais trois retournements au cours des deux derniers mois. Le récent nouveau test offre une opportunité similaire aux investisseurs, mais avec un risque plus élevé.

Le prix de Cardano prêt à faire un mouvement volatil

Le prix de Cardano a mis en place un modèle de coin descendant qui contient quatre hauts inférieurs et trois bas inférieurs, connectés à l’aide de lignes de tendance.

Cette formation technique prévoit une hausse de 10% à 0,476 $, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas jusqu’au point de cassure à 0,430 $ et en l’extrapolant plus haut. Les investisseurs doivent se préparer à une prolongation de ce rallye, surtout si les conditions de marché s’améliorent.

Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait propulser plus haut et rééquilibrer l’inefficacité formée à 0,531 $ là où ADA s’est déjà écrasé de 8 % sur une période de douze heures. Tout ce mouvement d’évasion constituerait une hausse de 25% par rapport à la position actuelle.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin continue de chuter, le prix de Cardano suivra. Dans un tel cas, si ADA produit un chandelier quotidien proche du niveau de 0,419 $, touché à plusieurs reprises auparavant, cela invalidera la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir le prix de Cardano revoir le niveau de support immédiat à 0,384 $.