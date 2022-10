Prédiction hebdomadaires Bitcoin : les marchés de la crypto vont connaître une dernière vente | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de se consolider autour des niveaux de 19 000 $ à 20 000 $ pour la deuxième semaine.

Les acteurs du marché doivent être préparés à un balayage de 17 593 $ si le niveau de support de 18 800 $ ne se maintient pas.

Une ventilation du niveau de support de 15 551 $ signalera une invalidation des perspectives haussières.

Le prix du Bitcoin est en consolidation constante depuis plus de deux semaines et ne montre aucun signe de biais directionnel. Cependant, l’annonce de la masse salariale non agricole (NFP) du 7 octobre pourrait déclencher un épisode volatil pour BTC qui pourrait résoudre le resserrement de sa fourchette et établir un biais directionnel.

Prix ​​du Bitcoin et vue d’ensemble

Le prix du Bitcoin reste supérieur à 19 157 $, ce qui est le niveau de volume échangé le plus élevé pour 2022, alias Point of Control (POC). Comme mentionné dans l’article précédent, les acheteurs sont en sécurité tant que le BTC reste au-dessus du POC ; cependant, une panne pourrait entraîner une forte correction du prochain nœud à volume élevé à 15 551 $.

Au-delà de ce plancher de support, il existe deux niveaux cruciaux à 13 575 $ et 11 989 $, où un macro-fond pourrait se produire pour BTC. Peu de choses ont changé sur ce graphique de trois jours pour Bitcoin, mais les investisseurs doivent surveiller de près le POC à 19 157 $ et le niveau de support immédiat à 15 551 $.

Graphique BTCUSDT sur 3 jours

Le prochain graphique important est le graphique sur huit heures du prix du Bitcoin couplé à l’indice de force relative (RSI), qui a prédit avec précision la formation locale haut/bas depuis le 30 mai.

Après une brève consolidation entre les niveaux de 18 000 $ et 19 000 $, le prix du Bitcoin a grimpé à 20 400 $, et le RSI a également dépassé l’obstacle de 43 à 46 et l’a basculé dans un niveau de support. Le rallye qui a pris naissance ici a formé un sommet local à 20 500 $, ce qui a coïncidé avec RSI formant le septième sommet à l’obstacle 65 à 72.

Un examen plus approfondi du prix du Bitcoin montre un drapeau baissier en jeu. Comme son nom l’indique, cette formation technique contient un mât, qui s’est formé lorsque BTC s’est écrasé de 18 % entre le 12 et le 19 septembre. La consolidation sous la forme d’un canal parallèle ascendant a entraîné la formation du drapeau.

Une ventilation de ce modèle technique prévoit une baisse de 18% à 15 800 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de cassure à 19 417 $.

Graphique BTCUSDT sur 8 heures

De plus, le prix réalisé des baleines détenant plus de 1 000 BTC est d’environ 15 800 $. Le prix réalisé de ces BTC est calculé en tenant compte des volumes entrant et sortant des échanges et du prix du Bitcoin à ce moment-là.

Fait intéressant, ce nombre coïncide parfaitement avec les prédictions techniques, ajoutant plus de crédibilité à la possibilité d’une forte correction à 15 800 $.

Prix ​​​​réalisé BTC

Bien que les perspectives initiales du prix du Bitcoin puissent sembler baissières d’après l’explication ci-dessus, les investisseurs devraient considérer ce crash potentiel à 15 800 $ comme une opportunité d’accumuler des BTC et des altcoins à prix réduit.

Une augmentation de la pression d’achat à ce niveau qui se traduit par un demi-tour pourrait être la meilleure opportunité d’achat avant que le prix du Bitcoin ne déclenche une accélération pour combler l’écart CME, passant de 27 365 $ à 28 740 $.

Ces écarts se forment dans le prix du Bitcoin alors que le Chicago Mercantile Exchange (CME) interrompt les échanges le week-end. Par conséquent, un rééquilibrage de ces inefficacités pourrait être un autre facteur clé qui déclenche une inversion à 15 800 $.

Graphique BTCUSD CME sur 12 heures

D’un autre côté, si la pression de vente continue de s’accumuler en raison de la montée des tensions géopolitiques et de la détérioration des conditions économiques, le prix du Bitcoin pourrait s’effondrer à 15 800 $ et ne pas se redresser. Si cette baisse pousse BTC à transformer le niveau de support de 15 551 $ en une barrière de résistance, cela invalidera la thèse haussière détaillée ci-dessus.

Dans un tel cas, les acteurs du marché devraient se préparer à un crash potentiel à 13 575 $ et 11 989 $.