Le compte 670K follower ETH Classic se transforme en Ergo : que s’est-il passé ? | Cryptomonnaie

Les adeptes du compte Twitter Ethereum Classic se sont peut-être retrouvés les fans involontaires d’un tout nouveau projet de cryptomonnaie après que le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, ait transformé le compte en nouvelle page communautaire pour la communauté Ergo.

Le compte Ethereum Classic avait accumulé plus de 600 000 abonnés depuis sa création en juillet 2016, et jusqu’au 15 septembre, il a été utilisé pour publier des articles sur Ethereum Classic.

Depuis le 6 octobre, cependant, la page Twitter reflète désormais la plate-forme Ergo, une blockchain de preuve de travail (PoW) capable de faciliter les contrats intelligents, similaires à Ethereum, avec des liens vers Cardano.

Dans un long fil épinglé sur la nouvelle poignée Twitter d’Ethereum Classic le 6 octobre, Bob Summerwill, le directeur exécutif d’un organisme de bienfaisance public soutenant Ethereum Classic, a pointé du doigt Hoskinson pour avoir réaffecté le compte, notant que « 6 ans de travail communautaire ont été effacé. »

La nouvelle poignée n’a pas encore atteint le nombre d’abonnés de son ancien compte, avec seulement 364 abonnés au moment de la rédaction.

Que s’est-il donc passé avec ce compte ?

Dans le fil, Summerwill explique comment la société de blockchain de Hoskinson Input Output Hong Kong (IOHK) s’est retirée de l’ETC pour la deuxième fois suite à un manque de support pour une de ses propositions et a refusé de parler du compte Twitter jusqu’à un post Twitter du 6 septembre. où il a déclaré qu’il ne le rendrait pas à la communauté ETC.

Revenir? C’est mon compte. Quant au retour, je ne peux pas récupérer les millions de dollars de développement que nous avons dépensés ni les années passées à soutenir une blockchain qui ne semblait vouloir rien faire d’autre que préserver un statu quo. Nous l’appellerons même

La décision de Hoskinson a essentiellement stimulé les abonnés Twitter de la plate-forme Ergo, qui a l’ancienne poignée d’ergoplatformorg avec seulement 64 000 abonnés. Le titulaire du compte Ergo a même dirigé ses abonnés vers son « nouveau compte » Ergo_Platform.

Les problèmes entre Hoskinson et son ancien projet ne sont pas nouveaux, Hoskinson étant bien connu pour son aversion pour Ethereum et allant jusqu’à appeler Ethereum Classic un « projet mort sans but ».