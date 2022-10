Le marché de la cryptomonnaie enlisé | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a perdu 1,9 % au cours des dernières 24 heures, se négociant juste en dessous de 20 000 $ au moment de la rédaction. Une forte hausse des marchés boursiers s’est embourbée dans l’indécision au cours des derniers jours, empêchant les investisseurs du marché de la cryptomonnaie, dont la capitalisation a perdu 1,6 % du jour au lendemain à 956 $, d’acheter également.

Une fois de plus, la moyenne mobile sur 50 jours du BTCUSD a joué le rôle de résistance locale, maintenant le marché dans la fourchette qui prévaut depuis la seconde moitié de septembre. L’hésitation des acheteurs face à la moyenne mobile à 50 jours indique une attitude attentiste persistante, qui a des chances presque égales de se traduire à la fois par un nouvel élan baissier et de renaître dans la croissance.

L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie a chuté de 3 points à 23 vendredi et est revenu dans une « peur extrême ».

Contexte de l’actualité

Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, a déclaré que nous avions récemment constaté une certaine stabilité sur le marché de la cryptomonnaie. Cependant, le resserrement de la politique monétaire de la Fed affecte tous les actifs, faisant fluctuer les crypto-monnaies avec les monnaies fiduciaires et les indices boursiers.

Selon Ark Invest, les thésauriseurs ont accumulé un record de 13,7 millions de pièces, soit 71,5% de l’offre totale de BTC, achetant la crypto-monnaie en baisse depuis le printemps. De plus, les vendeurs ont pratiquement épuisé leur potentiel de vente.

La semaine dernière, la corrélation du bitcoin avec l’or a atteint son plus haut niveau en plus d’un an en raison d’un dollar plus fort, a noté Kaiko. L’or et la BTC n’ont pas réussi à réaffirmer leur statut d’actif refuge au milieu d’une hausse des taux de la Fed.

L’UE a imposé une interdiction des portefeuilles cryptomonnaies russes, qui affectera principalement les grands Binance et Coinbase centralisés et réglementés, augmentant potentiellement l’intérêt pour les échanges plus petits avec un KYC plus doux, mais risquant généralement des ventes de crypto-monnaie plus actives.