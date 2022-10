Cette configuration de prix XRP prévoit une hausse de 13 % dans un contexte de détérioration des conditions du marché | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a formé une configuration inverse de la tête et des épaules, qui prévoit une hausse de 13 % à 0,544 $.

La récente évasion fait face à des vents contraires à 0,50 $ et subit actuellement un léger recul.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,471 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix XRP a mis en place un modèle d’inversion haussière qui est déjà en passe d’atteindre son objectif. Cependant, le prix du Bitcoin prend un coup en raison de sa corrélation avec les marchés traditionnels, ce qui ralentit les altcoins, y compris Ripple.

Le prix du XRP semble haussier

Le prix du XRP a créé un modèle tête-épaules inversé entre le 25 septembre et le 4 octobre. Cette configuration se compose de trois vallées, la centrale étant plus basse que les deux autres. Celui du milieu est la « tête » et les graves oscillants formés de chaque côté sont les « épaules », d’où l’homonyme.

La formation technique est un modèle d’inversion du bas et prévoit une hausse de 13%, déterminée en mesurant la distance entre le point le plus bas de la tête et l’encolure, qui est la ligne de tendance reliant les sommets des épaules. L’ajout de cette distance au point de cassure à 0,478 $ place la cible à 0,544 $.

Le prix du XRP a franchi l’encolure le 4 octobre et a augmenté de 5,7 %, mais a fait face à des vents contraires alors qu’il s’approchait du niveau psychologique de 0,50 $. La récente vente a poussé le jeton de remise sous un niveau de support crucial à 0,493 $.

Une reprise au-dessus du niveau susmentionné indiquerait que les perspectives haussières reprendront. Cette évolution pourrait voir le prix XRP balayer les sommets égaux formés à 0,508 $ et 0,519 $ et prolonger la course pour atteindre son objectif à 0,544 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 heure

Bien que cette configuration soit haussière, les investisseurs doivent être prudents, et une rupture du niveau de 0,471 $ créerait un plus bas plus bas et invaliderait cette perspective haussière. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix XRP revienne au niveau de support de 0,45 $.