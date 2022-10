Lido lance le jalonnement Ethereum de couche 2 et les récompenses LDO | Cryptomonnaie

L’un des plus grands fournisseurs de jalonnement de fusion, Lido Finance a lancé sur deux réseaux de couche 2 Arbitrum et Optimism, une décision qui, selon lui, améliore encore l’accessibilité au jalonnement Ethereum tout en réduisant les frais de gaz.

Le plan d’extension à L2 a été dévoilé pour la première fois en juillet lorsque l’équipe a reconnu que plusieurs réseaux de couche 2 avaient « une activité économique démontrée », avec le nouveau déploiement sur les réseaux L2 Arbitrum and Optimism lancé le 7 octobre.

Lido fournit un jalonnement liquide, ce qui permet plus de flexibilité aux jalonneurs car ils peuvent retirer leurs fonds à tout moment au lieu de jalonner Ethereum directement et de le verrouiller.

Des leaders de l’industrie tels que le directeur financier de Coinbase, Alesia Haas, ont précédemment déclaré que le jalonnement institutionnel ne décollerait que si le problème du blocage des actifs pouvait être résolu. Lido propose cette option de jalonnement flexible ou liquide, c’est pourquoi elle a gagné en popularité.

La première phase de son déploiement de couche 2 permet de relier le jeton stETH (wstETH) enveloppé de Lido aux deux réseaux.

stETH est le jeton de jalonnement liquide Ethereum que Lido émet proportionnellement à l’ETH jalonné et sa version enveloppée maintient un équilibre fixe de stETH pour une utilisation dans les applications DeFi qui nécessitent un mécanisme d’équilibre constant.

De plus, Lido alloue 150 000 jetons LDO en récompenses par mois à partir du jour de lancement pour wstETH ponté sur chaque réseau. L’initiative vise à créer des liquidités wstETH pour les incitations agricoles sur les partenaires DeFi, notamment Balancer, Curve et Kyber Network.

Lido est désormais en L2 ️ Reliez vos protocoles ETH jalonnés à la couche 2 en un clic pour bénéficier de frais de gaz inférieurs et d’opportunités DeFi passionnantes.

Selon son site Web, Lido dispose de 7,4 milliards de dollars d’ETH jalonnés, ce qui représente environ 5,5 millions de jetons, soit environ 40 % du total jalonné. Il a également été signalé que stETH avait perdu son lien avec ETH plus tôt cette année alors que la contagion crypto commençait à se propager, mais la reprise a été rapide.

En relation: 64% des ETH jalonnés contrôlés par 5 entités – Nansen

Les réseaux de couche 2 qu’il a choisi de déployer ont d’abord une part de marché de 80 % entre eux.

Arbitrum est le leader avec une part de marché de 51 % et une valeur totale verrouillée de 2,42 milliards de dollars et Optimism a une part de 30 % et une TVL de 1,45 milliard de dollars selon L2beat.