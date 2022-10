Le prix TRON pourrait tirer un 180 sur les traders et déclencher bientôt un rallye de 60% | Cryptomonnaie

Le prix TRON se consolide à l’intérieur d’un triangle descendant qui prévoit un mouvement à la baisse de 60 %.

Cependant, les acheteurs ne bougent pas et pourraient tirer un 180, déclenchant une cassure haussière au-dessus de 0,0879 $.

Un chandelier hebdomadaire proche de la base du triangle descendant à 0,0581 $ invalidera la thèse haussière du TRX.

Le prix TRON est bloqué dans un schéma baissier massif depuis plus d’un an. Bien que TRX ait été sur le point de déclencher une cassure baissière, les acheteurs ont intensifié et inversé la tendance. Si ce développement se poursuit, il pourrait y avoir une cassure haussière pour l’altcoin.

Le prix TRON tente l’impossible

L’action des prix TRON entre le 22 mars 2021 et le 5 octobre 2022 a formé quatre hauts inférieurs et quatre bas égaux, ce qui révèle une configuration en triangle descendant lorsque ces points d’oscillation sont connectés à l’aide de lignes de tendance.

La formation technique prévoit une baisse de 60% à 0,0237 $ sur la répartition du niveau de support de 0,0581 $, qui est obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas et en l’ajoutant au point de cassure à 0,0581 $.

TRON a chuté d’environ 18 % entre le 15 août et le 26 septembre et a marqué la base du triangle descendant à 0,0581 $. Cependant, les vendeurs n’ont pas eu le punch pour le pousser plus bas, mais les acheteurs, en revanche, ont fait un retour et inversé cette tendance.

En conséquence, TRX a augmenté de 8,3 % et oscille actuellement à 0,0631 $ et pourrait continuer sur cette voie jusqu’à ce qu’il atteigne des sommets égaux à 0,072 $. Ce mouvement constituerait un gain de 15% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix TRON.

Cependant, une clôture en chandelier hebdomadaire au-dessus de l’hypoténuse du triangle descendant constituerait une cassure haussière. Cette série d’événements pourrait déclencher une hausse de 60 % à 0,115 $, selon les conditions du marché.

Graphique TRX/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix TRON, un chandelier hebdomadaire proche du niveau de support à 0,0581 $ déclenchera une cassure baissière du triangle descendant et invalidera la tendance haussière en cours.

Bien que les prédictions soient extrêmement baissières, les acteurs du marché peuvent s’attendre à un rebond mineur autour du niveau de support immédiat à 0,0450 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix du TRON.