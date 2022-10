First Mover Asia: Le crash du portefeuille de nuit étoilée de la capitale des trois flèches montre le manque de résistance des NFT | Cryptomonnaie

La collection, désormais évaluée à 840 000 dollars, ne vaut qu’une fraction des 21 millions de dollars que le fonds spéculatif en difficulté a dépensés pour l’assembler; BNB tombe après les rapports d’un exploit.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin est tombé en dessous de 20 000 $ dans son tango en cours avec le seuil psychologiquement important.

Insights: La collection Starry Night NFT de Three Arrows Capital vaut une fraction de ce que le fonds spéculatif crypto maintenant en faillite a payé pour l’assembler. Le crash souligne un problème plus important avec le marché NFT.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 002 $ −1,7 %

Éther (ETH) : 1 357 $ −1,4 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 978,18 −0,9 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 744,52 −1,0 %

Or : 1 720 $ l’once troy + 0,5 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,83 % + 0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin, autres cryptos se démènent pendant une autre journée plate

De James Rubin

Le bitcoin a atteint la pointe des pieds autour de 20 000 dollars jeudi dans son menuet d’une semaine avec le seuil psychologiquement important.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment juste au-dessus de 20 000 $, en baisse d’environ 1,7 % au cours des dernières 24 heures, les investisseurs revenant à davantage de méfiance macroéconomique qui a façonné leurs attitudes pendant la majeure partie de l’année écoulée. La BTC a passé une partie de la journée en dessous de ce niveau après un pic surprenant de demandes hebdomadaires de chômage. Pour l’une des rares occasions au cours des derniers mois, un mauvais indicateur économique a découragé les marchés au lieu de les stimuler à la hausse.

Ether a récemment changé de mains pour plus de 1 350 $, également en légère baisse par rapport à la veille, à la même heure. D’autres altcoins majeurs étaient mélangés, bien qu’inclinés légèrement plus en rouge qu’en vert.

Vendredi matin (UTC), le jeton BNB natif de Binance Smart Chain a chuté d’environ 4 % après que la blockchain liée au plus grand échange cryptomonnaie du monde ait subi ce qu’elle a appelé un « exploit potentiel » qui, selon les preuves en chaîne, pourrait être de l’ordre de 500 millions de dollars. . Dans un tweet jeudi soir, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a écrit que la brèche sur « un pont inter-chaînes, BSC Token Hub », avait « entraîné des BNB supplémentaires, et que la société avait « demandé à tous les validateurs de suspendre temporairement BSC ».

Un exploit sur un pont inter-chaînes, BSC Token Hub, a entraîné un BNB supplémentaire. Nous avons demandé à tous les validateurs de suspendre temporairement le BSC. Le problème est maintenant contenu. Vos fonds sont en sécurité. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et fournirons d’autres mises à jour en conséquence. – CZ Binance (@cz_binance) 6 octobre 2022

Le jeton CEL du prêteur crypto assiégé Celsius a récemment baissé d’environ 18% après que CoinDesk a rapporté plus tôt dans la journée que d’anciens hauts dirigeants, dont le fondateur Alex Mashinsky, avaient encaissé 17 millions de dollars avant de déposer une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11.

SUSHI a été parmi les plus gros gagnants, augmentant de plus de 3 % à un moment donné un jour après l’annonce que le géant de la gestion d’actifs GoldenTree avait investi environ 5,2 millions de dollars dans le jeton de gouvernance du protocole DeFi SushiSwap. Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, a récemment augmenté de 0,26 %.

Actions

Après avoir grimpé de manière prometteuse plus tôt cette semaine, les marchés boursiers sont revenus à un slog plus familier avec le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) en baisse de 0,7, 1 % et 1,1 %, respectivement. Les investisseurs surveilleront les rapports de vendredi sur le chômage et la participation au marché du travail aux États-Unis pour septembre, bien que le premier devrait largement rester aux alentours de son taux actuel de 3,7%, augmentant la probabilité que la banque centrale américaine poursuive sa politique monétaire actuelle et un soi-disant atterrissage économique brutal.

Dans un discours à l’Université du Kentucky, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a noté des données étonnamment solides sur l’emploi plus tôt cette semaine et les attentes selon lesquelles l’économie américaine aura créé 260 000 nouveaux emplois le mois dernier – deux signes que l’économie ne s’est pas suffisamment ralentie pour envisager plus politiques accommodantes. « Un nombre d’emplois dans cette fourchette ainsi que le taux d’ouvertures d’emplois signalé mardi montreraient que le marché du travail ralentit un peu mais reste assez tendu. En conséquence, je ne m’attends pas à ce que le rapport sur l’emploi de demain modifie mon point de vue selon lequel nous devrait se concentrer à 100% sur la réduction de l’inflation. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS XRP XRP +2,3% Devise Polygone MATIQUE +1,0 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF +0,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −1,7 % Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB −0,9 % Devise Boucle CRL −0,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Le crash du portefeuille Starry Night de Three Arrows Capital et des problèmes plus importants avec les NFT

Par Sam Reynolds

Les jetons non fongibles (NFT) ont-ils été un bon investissement ? Jusqu’à présent, les données indiquent que non. Pouvons-nous faire quelque chose avec la technologie, si c’est un moyen terrible de conserver de la valeur ?

Selon la société d’analyse de blockchain Nansen, Starry Night NFT de Three Arrows Capital vaut désormais 0,04% de ce qu’il était l’année dernière lorsque le fonds spéculatif crypto en difficulté a dépensé 21 millions de dollars pour assembler la collection. Alors que Ether et d’autres actifs numériques ont également chuté au cours des 12 derniers mois, les NFT ont mené la baisse alors que la liquidité du marché s’est évaporée.

La baisse offre des preuves convaincantes que les NFT doivent encore prouver leur utilité ou engager le public à long terme.

La nature de NFT consistant à préserver les revendications pour créer une rareté numérique a été présentée comme un ajustement parfait pour le métaverse en plein essor. Ces mondes numériques qui étaient censés être l’avenir, selon les crypto-VC, avaient besoin de titres fonciers pour que les acheteurs puissent avoir un sentiment de propriété.

Comme pour tout ce qui concerne la cryptomonnaie, il y a eu un boom mais aussi un effondrement : les prix des terrains ont chuté parce qu’il s’avère que personne ne se soucie de ces mondes cryptomonnaies avec des graphismes des années 1990. Au cours des 30 derniers jours, Decentraland a 501 utilisateurs selon DappRadar.

Déclin des jetons de jeu

Le jeu Play-to-Earn était un autre cas d’utilisation annoncé. Axie Infinity et ses contemporains étaient censés être un moyen de gagner de l’argent et de jouer. Mais ce mirage a évolué et tout ce qui nous reste est une forme de « servage numérique » où les joueurs aux Philippines finissent par gagner moins que le salaire minimum du pays. Et en Occident, les joueurs ne se soucient pas de l’idée de propriété virtuelle ; Ubisoft, qui a singé l’année dernière aux NFT pour sa franchise Ghost Recon, a suspendu ses efforts après que le marché ait montré un intérêt minimal.

Les données de Nansen montrent que son indice des 50 meilleurs jetons de jeu est en baisse de 91 % sur un an.

« Le secteur des jeux NFT a connu la plus forte baisse de valeur et de volume tout au long de 2022. Certains critiques diraient que cela reflète la priorisation des incitations financières par les projets de jeux NFT au lieu de l’accent mis sur le plaisir », a écrit la société dans un rapport récent.

Et la billetterie ? La fraude à la revente est un énorme casse-tête pour les organisateurs d’événements en direct. En septembre, TicketMaster a annoncé qu’il s’associait à DapperLabs pour explorer l’émission NFT pour les billets. Mais il est difficile de voir ce que cela résout au-delà du marché existant de TicketMaster et de la nouvelle politique de l’entreprise pour certains événements d’utiliser des codes QR dynamiques via une application au lieu de billets papier. Après tout, toute sorte de vente de billets sera toujours contrôlée par TicketMaster.

Il semble que nous ayons une technologie sans cas d’utilisation.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) Examen de la stabilité financière de la Banque de réserve d’Australie

18 h 30 HKT/SGT (10 h 30 UTC) Bulletin trimestriel de la Banque d’Angleterre

20 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) Taux de chômage du Bureau of Labor Statistics des États-Unis (septembre)