Le Colorado accepte la crypto pour les paiements d’impôts – cela pourrait être un gâchis ou un exemple brillant | Cryptomonnaie

Le Colorado accepte désormais la cryptomonnaie pour les paiements d’impôts, mais si vous choisissez d’utiliser cette option, cela pourrait modifier le montant que vous devez.

Le Colorado accepte la crypto comme moyen de paiement pour toutes les taxes dues à l’État à compter du 1er septembre. C’était le résultat d’une promesse faite plus tôt dans l’année par le gouverneur du Colorado, Jared Polis, qui a prouvé son engagement à établir l’État en tant que pro-crypto-monnaie. .

Le Colorado n’est pas le seul État américain à essayer d’encourager les investissements dans les crypto-monnaies à l’intérieur de ses frontières, car les législatures de l’Arizona, du Wyoming et de l’Utah ont toutes déjà présenté des projets de loi pour accepter les paiements d’impôts sous forme de devises numériques à des degrés divers.

Il y a beaucoup à gagner économiquement pour les États qui adoptent la technologie blockchain et le secteur de la cryptomonnaie. Les gouvernements avisés commencent à présenter leur région comme le prochain centre de l’économie de la cryptomonnaie, dans l’espoir d’attirer de nouvelles entreprises et des électeurs intelligents, jeunes et riches impliqués dans la cryptomonnaie.

Les contribuables doivent cependant être avertis des conséquences fiscales des paiements effectués avec la cryptomonnaie, car effectuer un tel paiement est un événement imposable qui a le potentiel d’augmenter encore le montant des impôts à payer.

Espérons que davantage d’États suivent l’exemple du Colorado, mais ils devraient également apprendre d’où l’initiative du Colorado échoue. Si les États, à l’avenir, veulent réussir à accepter la crypto comme moyen de paiement, ils doivent comprendre le dilemme fiscal inhérent aux paiements avec la crypto et se pencher sur la solution consistant à accepter les stablecoins comme moyen de paiement.

Le problème des paiements avec crypto

Le gros coup porté aux États qui acceptent les impôts payés en crypto est que l’utilisation de la crypto pour payer les impôts de l’État est considérée comme une cession imposable pour les particuliers – effectuer un paiement déclenche son propre événement de revenu.

L’IRS traite la crypto-monnaie comme une propriété, ce qui indique que si le prix de la crypto que vous utilisez pour payer les impôts de l’État s’est apprécié au fil du temps, vous avez un revenu imposable égal à l’appréciation du prix depuis que vous l’avez achetée.

Il est important que les gens sachent que le paiement de leur facture fiscale avec crypto déclenchera un autre événement imposable pour l’année d’imposition suivante.

Par exemple, disons qu’après avoir calculé vos impôts de 2022, vous avez une facture d’impôt due à votre état de résidence d’un montant de 10 000 $. Vous payez cela avec 10 000 $ en Bitcoin (BTC 20 033 $) à la date d’échéance, le 15 avril 2023. Si vous avez acheté ce Bitcoin pour 2 000 $, vous avez maintenant déclenché un gain de 8 000 $ en vous débarrassant de ce Bitcoin. Vous devrez désormais payer des impôts sur votre gain de 8 000 $ pour l’année d’imposition 2023 – uniquement en payant vos impôts avec une crypto appréciée.

La plupart des gens qui sont suffisamment investis pour vouloir utiliser la crypto comme principal mode de paiement ont très probablement augmenté leur richesse en crypto. Ces personnes peuvent hésiter à utiliser leur crypto appréciée pour payer les impôts de l’État afin d’éviter l’impôt supplémentaire.

S’il est peu probable que ceux qui ont la capacité de payer leurs impôts en cryptomonnaie le fassent, les États pourraient constater que leurs initiatives ne recueillent jamais la traction attendue. Ainsi, ces programmes pourraient finir par être plus coûteux qu’ils ne valent.

Comment les États peuvent rendre viable le paiement des impôts en crypto-monnaie

Actuellement, le seul moyen de payer vos impôts de l’État du Colorado en crypto est via le « Cryptocurrencies Hub » de PayPal, qui n’inclut pas les stablecoins comme moyen de paiement. Si les États décident d’accepter les stablecoins comme moyen de paiement, il est possible que le paiement avec la crypto rencontre le succès dans tout le pays.

Les jetons de crypto-monnaie indexés sur le prix du dollar américain suppriment la taxe de la conversation lors de l’utilisation de la crypto pour effectuer des paiements. Bien que la cession de ces stablecoins doive encore être déclarée sur votre déclaration de revenus, les stablecoins ne fluctuent pas sensiblement en valeur.

Tout gain ou perte serait probablement de zéro ou de quelques dollars tout au plus et n’aurait pas d’impact significatif sur le montant d’impôts que vous payez.

Bien sûr, convertir n’importe quel Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie en stablecoin est une transaction imposable en soi. Pourtant, il est très probable qu’à mesure que l’écosystème de la cryptomonnaie mûrit, il sera courant pour les natifs de la cryptomonnaie de détenir un pourcentage plus important de pièces stables dans leur portefeuille global.

Ces crypto-natifs se tournent vers les crypto-monnaies et la finance décentralisée comme alternative au système bancaire. Il est réaliste que, dans ce système alternatif, les gens détiennent une certaine quantité d’actifs liquides avec lesquels effectuer des paiements, y compris leurs paiements d’impôts d’État.

Lorsque des pièces stables sont utilisées et qu’aucune facture fiscale n’est impliquée, le paiement des impôts de l’État avec la crypto-monnaie ne serait plus découragé par notre système fiscal, et ces programmes pourraient commencer à obtenir la traction qu’ils méritent. De nombreuses personnes peuvent décider que la meilleure façon de payer leurs impôts est la cryptomonnaie.

Ces États ont beaucoup à gagner – si l’acceptation de la crypto, en particulier des pièces stables, pour le paiement des impôts est correctement mise en œuvre et réussit, les États ont la possibilité de devenir des centres de commerce crypto, tout en générant des revenus supplémentaires d’un secteur économique en croissance.

Le Colorado et d’autres États réussiront-ils à accepter les paiements de taxes cryptomonnaies ? Ou les conséquences fiscales et la crypto étant au milieu d’un marché baissier écraseront-ils tout enthousiasme potentiel pour de telles initiatives gouvernementales?

Enracinons ces États et espérons qu’ils prévoient d’accepter les stablecoins. La technologie blockchain a le potentiel de jouer un rôle important dans le fonctionnement futur de nos gouvernements. Avant que nos gouvernements locaux puissent sécuriser nos élections grâce à la blockchain, ils doivent d’abord se tremper les pieds dans l’eau et réussir à accepter les paiements d’impôts en crypto.