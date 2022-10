Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Ripple et Bitcoin – American Wrap 06 octobre | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le prochain mouvement pourrait tous nous surprendre

Le marché des crypto-monnaies affiche des signaux mitigés mais laisse entendre que la tendance baissière n’est pas encore terminée. Adopter une mentalité d’entrée et de sortie peut être l’approche la plus favorable pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer au marché.

Le prix du Bitcoin voit les commerçants en équilibre sur le bout pointu de la lame

L’action des prix du Bitcoin essaie lentement mais sûrement de se déplacer vers le nord sur les graphiques de prix alors que les commerçants tentent de continuer et de conserver l’élan qui a commencé lundi matin. Malheureusement, cette séquence de victoires a été interrompue près de la cloche de clôture des États-Unis mercredi, bien qu’une reprise féroce dans les dernières minutes ait effacé la plupart des pertes subies, mais ne s’est toujours pas avérée assez forte pour transformer la bougie rouge en une bougie verte pour la journée. Cette action nerveuse des prix montre le déséquilibre dans l’action des prix alors que les acheteurs et les vendeurs tentent de se prépositionner pour la prochaine étape au cours du dernier trimestre de l’année, ce qui pourrait devenir très haussier, ou encore très baissier.

Le prix d’Ethereum semble haussier à court terme tant que cette séquence se déroule [Video]

Le prix de l’Ethereum montre de la force près des creux alors que les haussiers produisent une vague impulsive à la hausse. Pourtant, l’histoire a montré que ces rallyes à contre-tendance échouent à plusieurs reprises. Ainsi, garder une mentalité d’entrée et de sortie peut être le jeu le plus sûr jusqu’à ce que plus de preuves suggèrent le contraire.