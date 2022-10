Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le prochain mouvement pourrait tous nous surprendre | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a connu les plus grandes entrées et sorties de jetons vers et depuis les bourses cette année.

Le prix Ethereum montre le plus grand afflux de transferts vers les bourses depuis sa création.

Le prix du XRP pourrait à nouveau se diriger vers le sud en raison de signaux d’affaiblissement.

Le marché des crypto-monnaies affiche des signaux mitigés mais laisse entendre que la tendance baissière n’est pas encore terminée. Adopter une mentalité d’entrée et de sortie peut être l’approche la plus favorable pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer au marché.

Le prix du Bitcoin devrait devenir volatil

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 20 220 $. Malgré les signaux optimistes, BTC a échoué après avoir présenté un comportement semblable à celui d’un bonbon pour les yeux. L’analyse en chaîne suggère que la volatilité est imminente. Ainsi, rester en phase avec les véritables intentions des teneurs de marché pour BTC sera difficile.

Les indicateurs d’échange de Santiment montrent les plus grandes entrées et sorties de jetons vers et depuis les échanges. Le 14 septembre, 284 000 Bitcoins sont entrés sur le marché au milieu de la baisse de 20 200 $. Le même jour, 291 000 sont sortis du marché. Cela pourrait indiquer que les baleines sont sur le marché, ce qui fait baisser le prix.

Pourtant, sur la base des données historiques, les afflux de mouvements d’échange conduisent généralement à des environnements cryptomonnaies extrêmement volatils. L’année précédente, une autre correction à la baisse s’est produite après le pic de l’indicateur, suivie d’une course haussière massive.

En résumé, le prix du Bitcoin est peut-être proche du plus bas, mais les traders doivent s’attendre à des jours difficiles à venir s’ils veulent rester en phase avec la bonne tendance pour définir le reste de l’année.

Indicateurs d’entrée et de sortie d’échange de Santiment

Le prix Ethereum mène une bataille difficile

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 374 $ alors que les traders tentent de récupérer le terrain de 1 400 $. Le jeton de contrat intelligent décentralisé a réussi à franchir les moyennes mobiles simples exponentielles sur 7 jours et sur 21 jours. Il y a aussi une légère augmentation du volume qui accompagne l’action haussière des prix. Pourtant, comme BTC, les mouvements de prix Ethereum peuvent être plus un jeu à court terme que le début d’une nouvelle course haussière.

Selon l’indicateur Exchange Deposits de Glassnode, Ethereum a connu le plus grand afflux de dépôts sur les bourses depuis sa création. En juillet, lorsque le prix de l’ETH a été mis aux enchères pour 1 435 $, plus de 633 000 transferts d’Ethereum vers toutes les bourses ont été effectués. Sur la base de preuves historiques, les gisements importants entraînent généralement des ventes massives. Contrairement à Bitcoin, les retraits sont loin des 633 000 transactions, ce qui suggère que les investisseurs sont toujours intéressés par la vente du jeton de contrat intelligent décentralisé pour des gains à court terme.

En combinant ces facteurs, le prix Ethereum peut mener une bataille plus difficile qu’il n’y paraît. La prudence s’impose dans les prochains jours, car une rupture des creux estivaux à 880 $ reste une possibilité exceptionnelle.

Nombre de transferts de Glassnode vers les échanges

Mise en place du prix XRP pour un retrait

Le prix XRP de Ripples a peut-être calé une fois de trop, car le transfert de fonds numérique n’a pas réussi à se maintenir au-dessus du niveau de 0,50 $. Au cours des deux dernières tentatives pour franchir la barrière psychologique, un modèle de volume en baisse est affiché par rapport à la précédente course haussière qui a amené le XRP dans la fourchette actuelle. C’est un indice subtil que la tendance haussière s’affaiblit.

Ventes aux enchères de devises XRP à 0,49 $. De fortes bougies baissières sont entrées sur le marché et ont même effacé la bougie la plus forte du rallye près de 0,47 $ le 5 octobre. Ce signal clé déconcerte l’idée que la tendance haussière s’essouffle. Si les conditions du marché persistent, une brèche dans la moyenne mobile exponentielle de 8 jours à 0,47 $ a de bonnes chances de se produire. Si le niveau de 0,47 $ ne tient pas, une chute à 0,40 $ sera imminente.

L’invalidation de la thèse baissière est une cassure au-dessus du sommet initial à 0,51 $. Une rupture de ce niveau ouvrirait la possibilité d’un rallye supplémentaire de 10% vers 0,55 $.



Graphique XRP/USDT 30 Min

