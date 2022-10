Prédiction du prix du litecoin : LTC s’arrête à un seuil crucial | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin ne parvient pas à décoller malgré le roulement sur la piste.

Le prix LTC est en train de valider un motif de fanion baissier sur son graphique de 12 heures.

En l’absence d’évasion, le prix du Litecoin pourrait se consolider entre 50,50 $ et 55,72 $ à court terme.

Le prix du litecoin essaie de trouver sa place après avoir été levé du support renforcé à 50,50 $ et plafonné à 55,72 $. Ce mouvement vers le nord aurait poussé le jeton hors d’un canal étroit. Les traders auront du mal à gérer le modèle de fanion d’traders, suggérant que Litecoin n’est pas encore sorti des bois avec des pertes inférieures à 50,50 $ possibles.

Le prix du litecoin se prépare à un autre recul

Un motif de fanion baissier a commencé à se former après que les traders aient marqué la résistance à 56,72 $. Il convient de mentionner que les fanions sont des motifs de continuation, tout comme les rectangles. Dans le cas du prix du Litecoin, le fanion a permis aux vendeurs de reprendre leur souffle (en consolidation) avant de pousser pour plus d’action à la baisse.

Avec le SMA (moyenne mobile simple – rouge) à 50 jours limitant le mouvement à la hausse, davantage de vendeurs sont susceptibles de saisir l’opportunité – et de parier sur une jambe descendante prolongée. La position actuelle de l’indicateur OBV (On Balance Volume) indique une baisse continue du volume de négociation positif de LTC. Dans le même temps, le volume associé aux vendeurs a tendance à augmenter, ce qui pourrait confirmer la cassure du modèle de fanion baissier.

Graphique LTC/USD sur 12 heures

Selon le modèle en chaîne IOMAP d’IntoTheBlock, le prix du Litecoin a perdu de son élan en raison des vendeurs de la région entre 54,72 $ et 56,21 $. Environ 387 millions d’adresses ont acheté 5,94 millions de jetons LTC dans la région.

Au fur et à mesure que le prix du Litecoin grimpe sur l’échelle, les investisseurs auront tendance à fermer leurs positions, créant une pression indirecte. Il faut s’attendre à plus de résistance dans la fourchette suivante (56,21 $ – 57,71 $). Si les acheteurs parviennent à affaiblir cette zone de congestion du vendeur, Litecoin peut invalider la cassure entrante de l’traders pour un mouvement plus élevé à la place, au-delà de 60,00 $.

Graphique Litecoin IOMAP

Les vendeurs à découvert conservent probablement encore les positions saisies lorsque l’indicateur MarketGod a émis un signal de vente le 18 septembre. Par ailleurs, la pression à la baisse pourrait continuer à se développer à partir du SMA à 50 jours. Les principaux objectifs à retenir au sud du prix du marché de LTC sont 54,2 $, 50,50 $ et 46,00 $.