Chainlink approche les 8 $ mais ne peut pas échapper à la gravité | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink, contre toute attente, a quand même réussi à dégager des gains d’environ 2 % mercredi.

Le prix LINK recule jeudi alors que les traders se préparent pour le rapport sur l’emploi aux États-Unis vendredi.

À en juger par les performances passées depuis septembre, le prix LINK devrait revenir à ou en dessous du SMA de 55 jours.

L’action sur les prix de Chainlink (LINK) voit les traders se préparer à constituer des positions longues alors qu’un fort rallye se déroule avec une séquence de trois jours de victoires consécutives pour le prix de Chainlink. Cependant, les gains du troisième jour ont été proches, car le rapport ADP sur les emplois dans le secteur privé de mercredi a révélé que davantage d’emplois étaient ajoutés, ce qui pourrait éventuellement indiquer un rapport tout aussi solide sur la masse salariale non agricole (NFP) vendredi. Malgré la force du dollar américain, le prix LINK est fixé pour un autre gain quotidien probable pour la semaine, bien que la marée puisse tourner vendredi.

Le prix LINK à la merci du rapport sur l’emploi aux États-Unis vendredi

L’action des prix Chainlink profite de cette semaine de négociation, avec plus de 10% de gains à l’ordre du jour jusqu’à présent. Les haussiers ont pris d’assaut les portes lundi avec l’incitation que les pires scénarios sont intégrés pour l’instant alors que les prix de l’énergie ont chuté massivement par rapport à leurs sommets, ouvrant un peu plus de soulagement pour la zone euro et la crise énergétique mondiale. De plus, les traders commencent à prévoir la fin du cycle de hausse de la Fed, qui tire son taux directeur à la hausse à un rythme effréné.

Le prix LINK, cependant, raconte une histoire révélatrice: mercredi, les chiffres de l’ADP ont largement dépassé les estimations et pourraient indiquer un rapport NFP solide vendredi. Bien que l’ADP n’ait aucune corrélation avec le NFP, sa méthodologie a été récemment remaniée et il est trop tôt pour dire si le nouveau rapport fournit un indicateur valable pour le rapport du Bureau of Labor Statistics. En tant que tel, cela pourrait bien être un facteur à considérer. Des données sur l’emploi plus solides signifieraient davantage de hausses de taux, même jusqu’en 2023. Cela, à son tour, indiquerait un dollar plus fort qui serait négatif pour le prix LINK libellé en dollars, le repoussant potentiellement vers 5,26 $ pour défier le plus bas de l’année.

LINK/USD Graphique journalier

Avec le pivot mensuel à 7,50 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à proximité, le niveau devrait être favorable. Cette fois, il est peu probable que le SMA de 55 jours soit cassé comme par le passé, mais plutôt plus susceptible de fonctionner en tandem avec le pivot mensuel pour déclencher un rebond du prix LINK, conduisant à un nouveau sommet pour la semaine. Un test de 8,50 $ est possible, le niveau de résistance mensuel R1 étant un plafond. Pas beaucoup plus élevé, le SMA de 200 jours entre en jeu à 9 $ et détient 15 % des gains pour les traders qui s’aventurent à affronter le rallye.