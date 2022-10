Les investissements en capital-risque sont toujours solides malgré l’hiver crypto, maintenant la capitalisation boursière en dessous de 1 000 000 $ | Cryptomonnaie

1. Les investissements mondiaux en capital-risque dans la cryptomonnaie devraient atteindre 584,4 milliards de dollars d’ici 2027

Les sociétés de capital-risque ont investi plus de 30 milliards de dollars dans diverses sociétés de cryptomonnaie l’année dernière. Selon un rapport de Sifted Intelligence, le nombre d’investissements dans les startups de crypto, et de finance décentralisée (DeFi) en particulier, a considérablement augmenté en 2021. Vers la fin juillet de cette année, les investissements de capital-risque dans la crypto en 2022 ont atteint 17,5 milliards de dollars, selon Données du pitchbook.

Alors même que le secteur de la cryptomonnaie frissonne de la période hivernale, les capital-risqueurs continuent clairement de miser sur ce marché, versant de l’argent dans des projets de monnaie numérique et de blockchain. 2022 devrait devenir la deuxième année la plus importante pour les investissements dans la cryptomonnaie à ce jour. Regardons de plus près pourquoi.

Des investissements en capital-risque en 2022 motivés par les startups

Alors que le premier semestre 2022 a vu les investissements mondiaux dans la crypto et la blockchain atteindre près de la moitié du chiffre total réalisé en 2021, il est difficile de nier que l’hiver de la crypto a fait des ravages sur ce marché. Au premier semestre 2022, les investissements en capital-risque (VC) dans les startups de crypto-monnaie ont chuté de 26%. Cela était le résultat de la baisse des prix des crypto-monnaies, de la disparition de terraUSD et des problèmes de liquidité rencontrés par les prêteurs de crypto-monnaie Celsius et Three Arrows Capital.

Selon les statistiques de Crunchbase, les investissements dans les entreprises de cryptomonnaie sont passés de 12,5 milliards de dollars au premier semestre de l’année dernière à 9,3 milliards de dollars au premier semestre 2022. Mais la baisse du volume des investissements n’indique pas que l’intérêt global pour la crypto a diminué avec ce. Les mêmes données montrent également que le nombre de transactions de capital-risque a augmenté d’une année sur l’autre, passant de 456 à 534 transactions au premier semestre 2022.

L’industrie de la crypto-monnaie a déjà traversé des hivers auparavant. Au cours des années précédentes, les investisseurs se retiraient lorsque le prix du bitcoin baissait, tandis que les startups faisaient faillite alors qu’elles tentaient de survivre. Cette fois, malgré les gros titres dramatiques sur le marché turbulent, le capital-risque a néanmoins connu un excellent deuxième trimestre en 2022, avec des transactions totalisant plus de 4,2 milliards de dollars.

La conviction qu’un hiver crypto ou un marché baissier du bitcoin peut offrir à ce secteur une opportunité de se regrouper et de développer des produits plus performants est soutenue par les grands capital-risqueurs (VC). Ils continuent d’être optimistes envers les entreprises de crypto-monnaie et de blockchain et les financent avec des milliards de dollars.

Promesse du web3 stimulant les investissements en capital-risque

Les entreprises internationales sont conscientes qu’en investissant dans la haute technologie aujourd’hui, elles bénéficieront de la création et de l’utilisation de nouvelles technologies Web3 à l’avenir. Une augmentation des investissements en capital-risque a été causée par la création de nombreuses plates-formes de sociétés de capital-risque bien connues pour investir dans le Web3 et les crypto-monnaies cette année. Les exemples incluent le fonds de 2,5 milliards de dollars de Paradigm et le fonds de 1 milliard de dollars d’Electric Capital. Même les géants de TradFi, tels que Nomura, se lancent dans une aventure cryptomonnaie, créant leurs propres fonds axés sur les actifs numériques.

Pour résumer, tout au long de 2022, nous avons vu les problèmes macroéconomiques, notamment l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les risques géopolitiques, comme des obstacles importants à l’investissement. Et cela se poursuivra probablement jusqu’à la fin de l’année et dans la première partie de 2023.

Mais même s’ils n’atteignent peut-être pas les niveaux records sans précédent que nous avons vus en 2021, les investissements en capital-risque en 2022 sont jusqu’à présent encore plus élevés que tous les records de 2018, 2019 ou 2020. En tant que tel, 2022 se classe comme la deuxième année d’investissement la plus élevée en crypto à ce jour.