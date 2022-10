L’échange de crypto binance reçoit une licence pour opérer au Kazakhstan | Cryptomonnaie

L’échange de crypto Binance a obtenu une licence pour opérer au Kazakhstan, selon un communiqué de presse jeudi.

La licence de l’Autorité des services financiers d’Astana (AFSA) permettra à Binance d’avoir le statut de plate-forme réglementée pouvant fonctionner en tant que fournisseur de services d’actifs numériques et de garde au centre financier international d’Astana.

Le centre financier international d’Astana est une plate-forme régionale qui se concentre sur le développement de services liés aux actifs numériques. Auparavant, en août, la bourse avait obtenu l’approbation préliminaire de l’Autorité des services financiers d’Astana.

L’échange a travaillé avec le Kazakhstan pour l’aider à développer des règles pour les entreprises de crypto-monnaie alors que le pays cherche à stimuler son industrie des actifs numériques.

En mai, Binance a déclaré qu’il aiderait le pays à développer une réglementation des actifs numériques. Dans le même temps, la bourse a renforcé son équipe de conformité et obtenu des approbations et des approbations provisoires d’autres pays et juridictions, notamment la France, Dubaï et l’Espagne, après avoir suscité la colère des régulateurs dans des pays tels que le Royaume-Uni et le Japon l’année dernière et l’Ouzbékistan et Israël. cette année.

« Nous sommes fiers d’annoncer que Binance a franchi une nouvelle étape dans sa quête pour devenir une bourse axée sur la conformité », a déclaré le directeur Asie de Binance, Gleb Kostarev, dans le communiqué de presse.