Bitcoin a besoin d’une raison fondamentale pour augmenter | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a baissé de 1,7% mercredi, terminant la journée à environ 20 000 dollars au milieu d’un recul des indices boursiers et d’un dollar plus fort. BTC a corrigé à la baisse après une hausse de deux jours.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a augmenté de 1 point à 26 jeudi et est passé du statut de « peur extrême » à celui de « peur ».

La marque de 20,3 000 $ agit comme une résistance locale depuis plus de trois semaines. Jeudi matin, nous continuons d’observer une pression vendeuse à ce niveau. Sur d’autres marchés, il est également facile de voir les doutes parmi les acteurs quant à savoir si la demande de risque a commencé à se redresser. Les investisseurs et les commerçants attendent des signaux de la Fed ou d’autres banques centrales pour démarrer le rallye. Soit un signe clair que « cette fois, c’est différent » et que la faiblesse de l’économie n’assouplira pas les régulateurs.

Ceux qui ont le verre à moitié plein notent que la phase active de baisse des prix s’est tarie, et nous spéculons sur le moment où le prix commencera à augmenter, mais pas sur la profondeur de la chute. Selon CryptoQuant, les mineurs ont fortement réduit les ventes de bitcoins en septembre après la réinitialisation d’août, passant à la détention de réserves.

Contexte de l’actualité

Le directeur de Galaxy Digital, Michael Novogratz, a déclaré que dans l’environnement actuel, le bitcoin pourrait toujours être une bonne réserve de valeur, mais qu’il était peu probable qu’il dépasse 30 000 dollars d’ici la fin de l’année. Selon lui, la BTC est tombée sous le coup de massue de la lutte de la Fed contre l’inflation, et seul un assouplissement de cette politique pourrait faire croître le marché.

Le système de paiement international SWIFT a fait état d’un test réussi d’un déploiement à grande échelle de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Selon Chainalysis, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) a ouvert la voie au cours de l’année écoulée en adoptant les crypto-monnaies dans divers domaines de la vie. L’Amérique latine et l’Amérique du Nord suivent avec respectivement 40% et 36%.

Au troisième trimestre, l’industrie de la cryptomonnaie a perdu 428 millions de dollars à cause des piratages et des escroqueries, ont calculé les experts de la plateforme de primes Immunefi. Il y a eu 39 incidents, dont 30 étaient de véritables attaques de piratage avec une perte totale de 399 millions de dollars.