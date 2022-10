Le prix TRON évite un destin baissier, 15% de gains à l’horizon | Cryptomonnaie

Le prix TRON rebondit sur la ligne de base du triangle descendant à 0,0581 $.

Une résurgence de la pression d’achat pourrait entraîner une hausse rapide de 15 % à 0,072 $, mais pourrait s’étendre à 0,0879 $.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 0,0581 $ invalidera la thèse haussière du TRX et déclenchera potentiellement un crash.

Le prix TRON montre une consolidation serrée qui dure depuis environ un an et demi. Une évasion de cette configuration pourrait entraîner un mouvement explosif vers le sud. Bien que TRX ait failli se lancer dans une telle démarche, les acheteurs semblent être venus à la rescousse, déclenchant un demi-tour.

Le prix du TRON continue de baisser

Le prix TRON s’est négocié dans une configuration en triangle descendant de quatre hauts inférieurs et de quatre bas égaux, pendant plus de 500 jours, entre le 22 mars et le 5 octobre. Cette formation technique prévoit une baisse de 60% si la ligne de base est cassée, obtenue par mesurer la distance entre le premier swing haut et le swing bas jusqu’au point de cassure à 0,0581 $.

Cependant, un chandelier hebdomadaire proche du niveau de support horizontal est requis pour confirmation. Le prix TRON a retesté ce niveau le 26 septembre mais n’a pas réussi à percer et rebondit actuellement, indiquant que les acheteurs viennent acheter TRX à prix réduit.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette tendance se poursuive, en particulier avec l’amélioration des conditions du marché pour le crypto Bitcoin leader. En tant que tel, le prix pourrait bien augmenter et balayer les sommets égaux à 0,072 $. Cette montée en puissance constituerait un gain de 15% par rapport au niveau actuel et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix TRON.

Graphique TRX/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix TRON confirme une clôture hebdomadaire en dessous du niveau de support à 0,0581 $, cela déclenchera une cassure baissière du triangle descendant. Étant donné que cette configuration prévoit une baisse de 60 %, les investisseurs doivent se préparer à une vente massive.

Cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à un ralentissement de la pression de vente autour du niveau de support de 0,0450 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix du TRON.