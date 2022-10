Le prix de Crypto.com se consolide, prévoyant un rallye de 22% pour les détenteurs de CRO | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com subit une phase de resserrement de la fourchette alors qu’il se situe au-dessus du niveau de 0,108 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une cassure haussière qui le pousse à 0,126 $ et 0,136 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,108 $ invalidera la thèse haussière du CRO.

Le prix de Crypto.com semble avoir annulé ses gains en petits groupes observés au cours de la dernière semaine de septembre. Cette tendance baissière s’est transformée en une consolidation serrée sans volatilité. Les investisseurs peuvent détourner les yeux du CRO tant que cette tendance se poursuit. Cependant, les acteurs du marché peuvent s’attendre à un mouvement explosif prochainement en raison de ce resserrement de la fourchette.

Le prix de Crypto.com se resserre avant un mouvement explosif

Le prix de Crypto.com a mis en place un coin en baisse entre le 14 août et le 22 septembre alors qu’il s’effondrait de 37%. Cette tendance baissière a créé deux hauts inférieurs et trois bas inférieurs, qui révèlent un biseau descendant lorsqu’ils sont connectés à l’aide de points d’oscillation.

Cette formation technique prévoit une hausse de 21% à 0,136 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de cassure à 0,112 $.

Bien que l’évasion initiale du biseau tombant ait été explosive et ait produit un gain de 13 %, elle n’a pas réussi à se maintenir. En conséquence, le CRO s’est écrasé de 14 % et oscille actuellement autour de 0,110 $, en attendant un mouvement explosif.

En raison de la forte consolidation, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Crypto.com déclenche une nouvelle cassure dans des conditions de marché parfaites. Ce mouvement visera probablement des sommets égaux à 0,126 $.

La suppression de cet objectif permettra aux traders CRO de fixer l’objectif du coin en baisse à 0,136 $. Dans certains cas, le prix de Crypto.com pourrait prolonger la course pour tester à nouveau l’obstacle de 0,142 $, portant le gain total de 23 % à 28 %.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Malgré la cassure haussière et l’optimisme autour du prix de Crypto.com, un manque de pression d’achat qui fait tomber le CRO en dessous de 0,108 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière. Cette évolution pourrait voir l’altcoin déclencher un crash au niveau de support immédiat à 0,0985 $, où les acheteurs peuvent intervenir et donner une autre chance à la tendance haussière.

Noter:

La vidéo jointe ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de Crypto.com.