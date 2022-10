First Mover Asia: le changement de BitMEX de Hong Kong reflète le bilan des politiques strictes de Covid | Cryptomonnaie

L’échange crypto a loué un étage complet du prestigieux Cheung Kong Center en 2018, mais s’appuie désormais de plus en plus sur le travail à distance. Le plus grand bureau de BitMEX est maintenant à Singapour.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 290 $ + 0,4 %

Éther (ETH) : 1 375 $ + 1,6 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 990,23 +0,7 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 783,28 −0,2 %

Or : 1 728 $ l’once troy + 1,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,76 % + 0,1

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin se négocie latéralement au milieu de chiffres d’emploi décourageants et de coupures de pétrole

De James Rubin

Juste au moment où les prix semblaient prêts à baisser, de nouveaux chiffres sur l’emploi et une OPEP soucieuse des prix ont refroidi les espoirs des investisseurs.

Après avoir augmenté généreusement pendant deux jours consécutifs, le bitcoin s’est aplati, bien que la plus grande crypto-monnaie soit restée confortablement au-dessus de la perche psychologiquement importante de 20 000 $ qu’elle a détenue pendant une grande partie de la semaine dernière. BTC s’échangeait récemment à 20 300 $, en hausse de près d’un demi-point de pourcentage au cours des dernières 24 heures.

Ether a récemment changé légèrement de mains vers le vert par rapport à la veille, à la même heure, à 1 375 $. D’autres cryptos majeurs se négociaient latéralement et légèrement verdâtres, XRP et LINK augmentant respectivement de plus de 3% et 1,4%. La pièce de monnaie populaire sur le thème du chien, DOGE, a récemment augmenté d’environ 1,5 % après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge. Ses changements modérés ont dévié par rapport à la veille lorsque DOGE a grimpé de plus de 10% à la nouvelle que l’un de ses plus grands champions, le milliardaire Elon Must, donnerait suite à son offre initiale d’achat de la plateforme de médias sociaux Twitter.

Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice général conçu pour mesurer la performance pondérée par la capitalisation boursière du marché des actifs numériques, se situe actuellement à 982,48, soit une baisse de -0,76% par rapport à mardi.

Actions

Les indices boursiers ont également été atones, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA), à forte composante technologique, ayant tous baissé d’un petit point de pourcentage. Les investisseurs à un sommet de deux jours après des points de données encourageants sur l’emploi et la productivité ont suggéré que l’inflation pourrait diminuer de manière significative et sont revenus aux comportements d’aversion au risque qui ont coloré leurs stratégies d’investissement pendant une grande partie de l’année écoulée.

Plus tôt dans la journée, le rapport sur l’emploi d’ADP sur la création d’emplois dans le secteur privé est arrivé plus chaud que prévu, les entreprises ayant créé 208 000 emplois en septembre, contre 200 000 selon les estimations consensuelles, et 12 % de plus que le total de 185 000 d’août. Et l’OPEP a secoué les marchés de l’énergie en réduisant la production de pétrole de deux millions de barils. Le pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des marchés de l’énergie, se négocie désormais à près de 94 dollars le baril moins d’un mois après avoir chuté à environ 82 dollars, un gain de 14% qui pourrait préfigurer des augmentations supplémentaires et maintenir les prix obstinément élevés.

Dans un e-mail, l’analyste principal du marché d’Oanda, Edward Moya, a déclaré que le rapport sur l’emploi et la lecture étonnamment résistante des services aux entreprises de l’Institute for Supply Management (ISM) pour septembre mercredi offraient de faux espoirs que l’inflation se modérerait suffisamment pour que la Réserve fédérale pivote de son récent régime de hausses de taux d’intérêt bellicistes.

« Il a été rapidement rappelé aux traders que l’économie ne tombait pas d’une falaise et que la Fed pourrait devoir rester agressive avec son cycle de hausse des taux l’année prochaine », a écrit Moya, ajoutant que « les fondamentaux du bitcoin soutiennent toujours une consolidation saine ici et cela devrait restent le cas », à moins que les prochains chiffres du chômage ne soient publiés vendredi et que l’indice des prix à la consommation de la semaine prochaine ne soit plus élevé que prévu.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS XRP XRP +3,3% Devise Dogecoin DOGE +1,5 % Devise Maillon de chaîne LIEN +1,4% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL −1,5 % Plate-forme de contrat intelligente À pois POINT −1,0 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −1,0 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Le changement de BitMEX de Hong Kong met en évidence le bilan des politiques strictes de Covid

Par Sam Reynolds

En 2018, BitMEX a fait des vagues en louant un étage entier du Cheung Kong Center à Hong Kong pour environ 600 000 $ par mois, ce qui en fait le bail de bureaux le plus cher au monde. Maintenant, ce bureau est une coquille d’elle-même, car la plupart des employés de BitMEX ont déménagé de Hong Kong à Singapour et plus loin.

« Notre plus grand bureau est à Singapour », a déclaré Alexander Hoeptner, PDG de BitMEX, à CoinDesk dans une interview. « Nous aimons tellement Hong Kong, [but] à cause de la situation de Covid, j’ai déménagé et beaucoup de gens ont déménagé.

À un moment donné, avoir une adresse au Cheung Kong Center symbolisait que la bourse était un acteur sérieux dans le secteur financier. Après tout, il pourrait compter Goldman Sachs, Barclays, Bank of America et Bloomberg comme ses voisins dans le bâtiment.

Convaincre le propriétaire de l’immeuble, Li Ka-shing, que vous méritiez d’être inclus dans cette liste était un signe que vous l’avez fait.

« Au cours des six derniers mois, nous avons vu davantage de sociétés de monnaie numérique ou de blockchain venir chercher des espaces dans Central », a déclaré John Siu, directeur général de Cushman et Wakefield, au SCMP à l’époque. « [Central] peut polir l’image d’une entreprise.

Mais Covid a changé tout cela, tout comme la détérioration du statut politique de Hong Kong.

Maintenant, la crypto veut être agile et décentralisée.

Hoeptner a déclaré que BitMEX est généralement passé au travail à distance car de nombreux employés expatriés de la bourse basés à Hong Kong voulaient se rapprocher de leurs familles, dont ils étaient séparés depuis un certain temps en raison des longues exigences de quarantaine de Hong Kong qui, à un moment donné, ont frappé 21 jours.

BitMEX est la deuxième grande entreprise de cryptomonnaie à déplacer son objectif de présence physique de Hong Kong en raison des politiques Covid de la ville. En septembre dernier, FTX a déménagé son siège social à Nassau, aux Bahamas, citant un environnement réglementaire plus convivial et de meilleures politiques Covid.

