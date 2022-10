Le prix Ethereum Classic pourrait rebondir de 10% si les conditions sont parfaites | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic rebondit sur la zone de support de 27,48 $ à 28,19 $, faisant allusion à un renversement de tendance potentiel.

ETC pourrait gagner encore 10 % avant de faire face à un autre obstacle important, passant de 31,17 $ à 32,08 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 26,50 $ créera un creux plus bas et invalidera les perspectives haussières.

Le prix d’Ethereum Classic a commencé à se retourner après des semaines de tendance baissière et de vente, mais il reste encore de la place à couvrir. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents car cette poussée continue de l’élan haussier pourrait rapidement faire demi-tour.

Le prix Ethereum Classic nécessite plus de confirmation

Le prix d’Ethereum Classic a connu une poussée explosive de la pression d’achat qui l’a propulsé de 243 % en un mois environ. Ce rallye haussier massif était un sous-produit de la mise à niveau d’Ethereum via la mise à jour Merge. Après un mouvement exponentiel comme celui-ci, ETC a commencé à ressentir la pression de vente des détenteurs, ce qui a finalement conduit à une correction de 41 % qui a formé un creux à 26,50 $.

Depuis ce creux local, le prix d’Ethereum Classic a renversé l’obstacle immédiat, passant de 27,48 $ à 28,19 $ dans une zone de support. Alors que l’ETC plane au-dessus de cette barrière, les investisseurs doivent faire attention au point médian à 29,61 $, qui sera une source de vents contraires majeurs pour les acheteurs.

Si le prix d’Ethereum Classic surmonte cet obstacle, il pourrait tenter un rallye de 13 % pour combler le déséquilibre qui s’étend jusqu’à 33,52 $. À partir de la position actuelle, cette accélération constituerait un gain de 17 % et est probablement là où la hausse est plafonnée.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum Classic après la récente poussée de l’élan haussier, les investisseurs doivent faire attention aux obstacles qui les attendent. Une vente soudaine du prix du Bitcoin pourrait se traduire par des perspectives similaires pour ETC.

Si le prix d’Ethereum Classic produit un plus bas inférieur à 26,50 $, cela indiquera une poursuite des perspectives baissières et invalidera également la thèse d’inversion haussière. Un tel développement pourrait voir ETC retester le niveau de retracement de Fibonacci de 62 % à 25,70 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix d’Ethereum Classic.