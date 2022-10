Le géant de la gestion d’actifs GoldenTree dévoile un investissement de 5,2 millions de dollars dans SushiSwap | Cryptomonnaie

Do Kwon dispose de 14 jours pour rendre son passeport, selon un avis publié sur un site Internet du gouvernement.

GoldenTree a investi environ 5,2 millions de dollars dans le jeton de gouvernance SushiSwap, a déclaré mercredi le géant de la gestion d’actifs dans une annonce du forum SushiSwap.

La société, qui gère environ 47 millions de dollars d’actifs, a déclaré qu’elle « suivait Sushi depuis un certain temps » et qu’avec le démarrage de sa branche GoldenChain Asset Management axée sur la cryptomonnaie, elle était « ravie d’être plus active dans tous les domaines ». choses Sushi. »

Sushi a été créé comme une copie d’Uniswap, avec des fonctionnalités supplémentaires d’extraction de liquidités et de gouvernance. Bien que visant à améliorer l’original, il semble prendre du retard sur ses concurrents.

Pourtant, GoldenTree a déclaré dans son message sur le forum que « les sushis avaient un potentiel incroyable ».

« Bien que la communauté ait certainement traversé des défis difficiles, nous avons été étonnés de la résilience de l’équipe principale et de la communauté face à ces ralentisseurs, car vous avez tous continué à créer et à publier des produits de premier plan. «

L’annonce est intervenue trois jours seulement après un changement de direction. Lundi, les membres de la communauté Sushi ont élu Jared Gray au poste de PDG, transférant le pouvoir au sein de l’échange décentralisé après des mois de réalignement et de controverse autour de la gouvernance du protocole.

L’élection fait suite à une année de difficultés organisationnelles chez Sushi. En septembre 2021, le PDG de facto et membre fondateur, pseudonyme 0xMaki, est parti pour un poste de conseiller externe. En décembre, Joseph Delong, directeur de la technologie, est parti pour occuper le même poste au sein de la plateforme de prêt NFT (jeton non fongible) Astoria.

L’entreprise renforce son engagement envers la cryptomonnaie depuis plus d’un an. En juillet 2021, la société a ajouté une quantité non divulguée de bitcoins à son bilan, et plus tôt cette année, elle a présenté sa nouvelle stratégie d’investissement numérique, y compris GoldenChain et une équipe de ce qu’elle a appelé « 10 natifs de la crypto » sur le forum.