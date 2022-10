Le prix du litecoin pourrait grimper de 20 % en octobre, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Le prix LTC montre une dynamique haussière sur l’indice de force relative.

L’indicateur de profil de volume montre que les baissiers ne vendent pas activement.

L’invalidation de la thèse haussière est une violation en dessous de 50,81 $.

Le prix du litecoin pourrait augmenter dans les prochains jours. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix du litecoin pourrait remonter

Le prix du litecoin pourrait surprendre le marché de la crypto-monnaie, car des représailles haussières pourraient se produire dans les prochains jours. Litecoin, l’argent numérique semblable à la comparaison de Bitcoin avec l’or, s’est négocié tout au long du mois de septembre, près du niveau moyen de 50 $. Le 4 octobre, les traders ont réussi à franchir le sommet hebdomadaire précédent tout en se ralliant de manière impulsive.

Le prix du litecoin se vend actuellement aux enchères à 54,55 $. Les haussiers testent le support des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours après avoir marqué le sommet hebdomadaire précédent à 55 $. La rupture du plus haut hebdomadaire pourrait être considérée comme un « calme avant le signal de tempête ». Si l’indicateur échoue, une hausse des niveaux de prix de 60 $ et 66 $ pourrait se produire.

Graphique LTC/USDT sur 3 heures

L’indice de force relative penche davantage vers le récit haussier sur des périodes plus courtes. L’indicateur de profil de volume reste relativement clairsemé, ce qui montre que les vendeurs peuvent ne pas être intéressés à baisser le prix LTC à l’heure actuelle.

Les commerçants devraient garder un œil sur le prix du Litecoin dans les prochains jours. En fin de compte, une violation du plus bas hebdomadaire à 50,81 $ invalidera le biais haussier. Si l’invalidation se produit, une nouvelle baisse vers une zone de support de 2020 à 45 $ pourrait entraîner une baisse de 16 %.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Litecoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security