Le prix de Polkadot étouffe une étincelle haussière alors que la communauté célèbre la première migration de parachain | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot perd de son élan à 6,50 $ après avoir jailli du support à 6,10 $.

La parachain du protocole KILT réalise avec succès la première migration d’un environnement de test vers Polkadot.

Le prix DOT est sur le point de valider un modèle tête-épaules pour un mouvement prolongé vers le sud.

Le prix de Polkadot vacille à 6,33 $ quelques instants après s’être détaché d’un mouvement vers le nord depuis son support à 6,10 $. Une zone de concentration intense des vendeurs à 6,50 $ a empêché les traders d’atteindre leur potentiel, avec des objectifs de hausse à 6,80 $, 7,20 $ et 8,00 $ non testés. Les acheteurs auront une bataille acharnée pour défendre la zone de support principale du DOT à 6,10 $ si un modèle H&S (tête et épaules) est validé sur le graphique de quatre heures.

Polkadot annonce la première migration de parachain

Polkadot a franchi une étape historique du Web3 après avoir migré le protocole KILT, qui est un protocole de chaîne de blocs utilisé pour créer, émettre et vérifier des identités numériques. KILT a été migré de l’environnement de test et de développement de Polkadot, le réseau Kusama, vers sa chaîne de relais, l’épine dorsale de l’écosystème Polkadot. L’équipe de développement a déclaré via un article de blog publié le 4 octobre que « la migration représente également la première instance d’une parachain prenant le chemin de la mise à niveau de Kusama à Polkadot ».

Le développement historique précédera d’autres projets Web3 à la recherche d’un moyen de tester leur technologie en temps réel. L’idée de Polkadot est d’atténuer les risques associés aux mises à niveau logicielles, en particulier d’un réseau blockchain à un autre.

« Heureux de voir le protocole KILT montrer, pour la première fois, la transition en direct de tout un écosystème de parachain d’un parapluie de sécurité d’une chaîne de relais à un autre. Il s’agit d’une autre démonstration de la puissance et de la flexibilité du modèle de chaîne de relais pour les plates-formes d’applications décentralisées », déclare le Dr Gavin Wood, fondateur de Polkadot, exprimant sa satisfaction face à la migration.

Le fondateur du protocole KILT, Ingo Rübe, a ajouté qu’il s’agissait d’un grand pas vers la décentralisation. Rübe pense que le processus de migration a été rendu possible grâce à la technologie et à la flexibilité de Polkadot.

Le prix Polkadot abandonne le rallye de secours

Le prix Polkadot a réagi positivement à la migration du protocole KILT de Kusuma mais a immédiatement commencé à anéantir les gains accumulés. Support attendu à 6,38 $ – formé par la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours rouge et la SMA à 100 jours (bleue) n’a pas réussi à arrêter le retracement du DOT, ce qui pourrait revisiter la congestion des acheteurs à 6,10 $.

Graphique DOT/USD sur quatre heures

Une configuration tête-épaules (H&S) approche également de la maturité sur le même graphique de quatre heures. Cependant, les vendeurs à découvert devraient envisager d’attendre que le prix de Polkadot glisse en dessous de la ligne de cou de 6,10 $ au plus bas du H&S pour confirmer une cassure. Les cibles de profit possibles à la baisse sont les zones de demande à 6,10 $, 5,80 $ et 5,40 $.

Les cotes continueront de favoriser les traders, comme le montre le DMI (Direction Movement Index). Néanmoins, le mouvement à la baisse en cours pourrait être stoppé si les haussiers récupéraient le support cassé à 6,38 $ sans perdre de vue les niveaux de prix plus élevés à 6,80 $, 7,20 $ et 8,00 $.