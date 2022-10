L’action sur les prix de Cardano voit les commerçants sortir leurs gommes alors que le prix de l’ADA recule | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano chute de plus de 1% dans les échanges européens ce mercredi.

Le prix ADA voit ses gains de mardi presque entièrement réduits.

Le risque est qu’un nouveau plus bas soit imprimé cette semaine, ce mois-ci et peut-être cette année.

Le prix de Cardano est actuellement en baisse de plus de 1% pour la journée, les traders réduisant leurs positions et retirant leurs gains de peur que l’action des prix ne s’effondre de sitôt. Un peu de force du dollar éloigne les investisseurs des crypto-monnaies et voit presque toutes les classes d’actifs réduire leurs mouvements de lundi et mardi. Il existe un risque de poursuite de ce mouvement, car les baissiers ont probablement utilisé le rallye des derniers jours comme un recul à partir duquel prendre des positions importantes.

Le prix ADA risque de tomber en dessous de 0,40 $

L’action des prix de Cardano s’est négociée sur une lueur d’espoir ces derniers jours alors que les marchés et plusieurs actifs ont commencé à oublier qu’ils étaient dans un marché baissier. Ce sentiment, cependant, n’a pas duré très longtemps car les gains du dollar ce matin ont effrayé les commerçants plus rapidement que certains enfants de première année d’une maison hantée lors d’une fête foraine. L’exode a commencé, et les traders adorent les opportunités et les niveaux qu’ils offrent pour entrer et exécuter l’action des prix dans le sol.

Le prix ADA devrait donc réduire le rallye de cette semaine et flirter avec 0,416 $. Ce niveau est le plus bas de lundi et des trois derniers mois. Si ce niveau cède – ce qui sera probablement le cas car il n’a aucune pertinence de support historique – les chances augmenteront d’une baisse vers 0,388 $ en développement, et par la suite, le prix imprimera un nouveau creux pour 2022 alors que le creux de mai se cassera probablement. pendant le test.

Graphique journalier ADA/USD

Alternativement, étant donné que l’action des prix de mardi a vu une cassure à la hausse, les baissiers pourraient avoir perdu leur appétit pour faire baisser le marché, car les marchés commencent à s’habituer aux risques extrêmes actuels, et la plupart sont intégrés pour le moment. En tant que tel, un autre tick plus élevé pourrait être sur les cartes, avec 0,461 $ et 0,470 $ comme plafonds potentiels à la hausse. Le premier est le pivot mensuel et le second est la moyenne mobile simple sur 55 jours.