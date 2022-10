Le prix Ethereum voit ses rêves de 1 400 $ brisés | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum entre dans une configuration technique dangereuse car l’action des prix ne parvient pas à atteindre de nouveaux sommets pour octobre.

Le prix de l’ETH risque de retomber à 1 243 $ plus tard cette semaine.

Attendez-vous à voir la pression monter à 1 243 $ avec une autre jambe vers 1 100 $.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) a enregistré de beaux gains avec 7% sur le registre en seulement deux jours de bourse cette semaine. Ce troisième jour de bourse indique un changement de sentiment qui pourrait voir les pressions baissières monter. Il y a un risque que tous les gains de cette semaine soient perdus et qu’aucun nouveau sommet du mois ne soit imprimé. De plus, les baissiers pourraient avoir la possibilité de revenir en dessous de 1 200 dollars d’ici la fin de la semaine si la force du dollar entre en jeu.

Le prix de l’ETH dit au revoir aux prédictions de 1 400 $ et accueille à la place 1 200 $

Le prix d’Ethereum recule ce matin avec déjà -1% sur le tableau des cotations alors que les marchés changent de sentiment et voient les actifs à risque vendus. Le changement de sentiment provient des tensions géopolitiques en Asie, où les États-Unis et la Corée du Sud ont organisé des exercices conjoints, y compris plusieurs attaques de missiles en réponse à la Corée du Nord après avoir de nouveau lancé un missile mardi. Avec l’émergence de ce nouveau risque extrême, les marchés craignent que les États-Unis poussent un peu trop la baisse chinoise.

Le prix des ETH glisse donc de 1% pour le moment et devrait retomber à 1 300 $. À partir de là, il n’est pas si loin d’atteindre 1 243 $ et de défier ce niveau alors que les baissiers se précipitent dans l’action des prix pour l’enfoncer dans le sol. En effet, les traders Ethereum ne peuvent pas atteindre de nouveaux sommets pour la semaine, ce qui pourrait indiquer un faux rebond du support à 1 243 $. Si ce niveau se brise, 1 100 $ entrent en jeu avec le niveau de support mensuel S1 en tant que support à proximité pour soutenir l’action des prix.

Graphique journalier ETH/USD

En revanche, il est tout à fait normal que les marchés fassent un petit pas en arrière car une séquence de victoires de trois jours est assez exceptionnelle à moins qu’un gros catalyseur positif n’entre en jeu. Si tel est le cas, et qu’un catalyseur plus haussier entre en jeu, attendez-vous à ce qu’il s’agisse d’une phase purement de prise de bénéfices et d’un petit pas en arrière avant de nouvelles avancées dans l’action des prix. Si tel est le cas, un rallye pourrait se matérialiser et reprendre de la vitesse d’ici vendredi vers 1 400 $.