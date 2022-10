Le prix ApeCoin se retrouve sous des nuages ​​​​sombres alors que le rallye de secours s’arrête | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin connaît une séquence de victoires consécutives de deux jours depuis lundi.

Le prix APE, cependant, recule et réduit les gains de mardi.

Le risque pourrait être une clôture hebdomadaire négative vendredi, avec un dépassement de 5 $ à la baisse.

Le prix de l’ApeCoin (APE) affiche des gains solides de plus de 6 % depuis lundi matin. Les commerçants qui ont respecté le marqueur de 5 $ voient actuellement un bon retour. À mesure que la semaine avance, il semble temps de sortir de ce commerce et de réserver ces bénéfices, cependant, alors que des nuages ​​​​sombres s’amoncellent avec des titres plus inquiétants sur les fils qui indiquent une autre étape de l’escalade du risque géopolitique.

Le prix APE voit des nuages ​​​​sombres se rassembler sur son rallye de secours

Le prix d’ApeCoin est sur le point de mettre fin à son rallye de secours de deux jours. Lundi, les haussiers sont sortis d’assaut et ont récupéré plusieurs actifs à bas prix à l’intérieur ou à proximité d’un niveau de support substantiel. Ce commerce semble toucher à sa fin maintenant que les marchés sont nerveux à la suite des exercices de missiles de la Corée du Sud et des États-Unis en réponse au lancement de missiles par la Corée du Nord.

Bien que les prix et les marchés de l’APE se soient habitués aux missiles nord-coréens, c’est la première fois qu’un missile s’approche si près du Japon et même le dépasse, et deuxièmement, les États-Unis entreprennent des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Cela signale aux marchés que la prochaine fois que la Corée du Nord fera quelque chose, les États-Unis réagiront. Pour ApeCoin, cela pourrait signifier que l’action des prix est martelée à la baisse. Dans un tel scénario, attendez-vous à une baisse à 5 $ d’ici la fin de cette semaine avec une possible cassure vers 4,27 $, où le niveau de support mensuel S1 et le plus bas de septembre entrent en jeu.

Graphique journalier APE/USD

Alternativement, une prédiction plus haussière considérerait cela comme une courte période de prise de bénéfices . Dans un tel scénario, attendez-vous à voir un retour à 5,34 $ alors que la moyenne mobile simple sur 55 jours est remise en question. Une cassure à la hausse verrait l’objectif de prix augmenter vers 5,80 $.