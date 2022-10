Le Nasdaq a besoin de réglementations claires pour lancer l’échange de crypto, déclare le vice-président | Cryptomonnaie

Le Nasdaq, la bourse américaine, n’a pas l’intention dans l’immédiat de lancer une bourse de cryptomonnaie tant que les décideurs politiques n’auront pas une meilleure clarté réglementaire, a déclaré Tal Cohen, vice-président exécutif de la société.

Dans une interview avec Bloomberg, Cohen a déclaré que le côté détail du marché de la cryptomonnaie est assez saturé et qu’il existe suffisamment d’échanges cryptomonnaies pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers. Il a ajouté que son entreprise continuerait de se concentrer sur les services de garde crypto qui ont été lancés le 20 septembre.

Cohen a également mis en lumière d’autres services liés à la cryptomonnaie sur lesquels l’échange travaille, à savoir la création de capacités d’exécution sur la plate-forme pour déplacer et transférer des actifs.

La deuxième plus grande bourse du monde pourrait hésiter à lancer un échange crypto aux États-Unis, mais la société s’est associée au principal fournisseur de services de courtage brésilien XP pour lancer un échange crypto l’année dernière elle-même.

Le marché de la cryptomonnaie a traversé un autre cycle de prix comme sur des roulettes, mais les décideurs politiques aux États-Unis n’ont pas encore proposé de cadre clair pour placer les marchés de la cryptomonnaie sous le coup de la loi.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dirigée par Gary Gensler, a été assez franc sur les vulnérabilités du marché naissant et pourtant, malgré de nombreux appels à une réglementation plus claire du Congrès, les États-Unis n’ont pas fait beaucoup de progrès sur le front réglementaire.

La SEC poursuit ses actions d’application contre les entreprises de cryptomonnaie et a élargi son équipe d’application de la cryptomonnaie plus tôt cette année. À la suite de mesures d’application croissantes malgré un manque de clarté réglementaire, le sénateur Bill Hagerty, membre de la commission sénatoriale des banques, a présenté une législation visant à protéger les échanges de crypto-monnaie contre « certaines » mesures d’application de la SEC.

L’absence de réglementation n’empêche pas seulement des acteurs établis comme le Nasdaq d’entrer dans l’espace, mais même les plates-formes de cryptomonnaie existantes dans le pays ont souffert de temps à autre en raison de mesures d’exécution et d’amendes.