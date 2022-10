Le prix XRP cherche une base solide pour catalyser un rallye de 20% | Cryptomonnaie

Le prix XRP est prêt à décoller mais attend la confirmation du grand crypto Bitcoin.

Le creux plus élevé produit à 0,437 $ pourrait être la clé du déclenchement d’un rallye vers l’obstacle de 0,561 $ à 0,596 $.

Un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 0,381 $ à 0,433 $ invalidera les perspectives haussières de Ripple.

Le prix du XRP a produit un signal clé qui révèle l’intention haussière sous-jacente. La seule exigence maintenant est la subsistance de la grande crypto ou d’un autre coup de pouce. Ces conditions compléteront les intentions des traders Ripple et catalyseront un autre rallye de l’altcoin à des niveaux significatifs.

Le prix Ripple se prépare pour le prochain mouvement explosif

Le prix Ripple a utilisé la zone de demande de 0,381 $ à 0,433 $ comme niveau de support clé après avoir terminé son rallye de 74 %. Le retracement qui a suivi a marqué ladite zone de demande le 28 septembre et a rebondi de 19 %.

En raison des conditions du marché, le prix du XRP a formé un sommet local à 0,508 $ et a inversé la tendance, subissant un retracement de 14 % pour former un plus bas à 0,437 $. Cette configuration révèle une perspective haussière et compte tenu du fait que le prix du Bitcoin a également augmenté après des semaines de consolidation, en fait un scénario attrayant à anticiper.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent surveiller un rebond entrant qui pourrait potentiellement propulser le jeton de remise de 17 % pour retester une structure de résistance majeure, allant de 0,561 $ à 0,596 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières affichées par le prix Ripple, les choses pourraient mal tourner si la grande crypto ne parvient pas à tenir sa fin. La traduction de cela pour le prix XRP impliquerait une ventilation de la zone de demande à 0,381 $.

Cette décision invaliderait la thèse haussière du prix XRP et induirait potentiellement une correction du niveau de support intermédiaire de 0,360 $.